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Летом в Самарской области спрос на свадебную фотосъемку вырос более чем вдвое

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Летом в Самарской области спрос на свадебную фотосъемку вырос более чем вдвое

Лето 2026 года показало, что семья стала главным приоритетом для жителей Самарской области. На фоне общего запроса на традиционные ценности люди начали активнее фиксировать важные моменты жизни, превращая это в настоящую моду. Исследование Авито Услуг показало, что именно свадебные и детские съемки сейчас показывают самый уверенный рост.

Свадьбы как главный тренд

Самым горячим трендом лета стали свадьбы. Общий спрос на свадебную фотосъемку в Самарской области вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Но важно не только количество, но и то, как меняются сами торжества. Люди хотят запечатлеть не просто праздник, а каждый значимый этап создания семьи. Так, съемка утра невесты выросла в 2,3 раза, а утра жениха — на 89%. Спрос на съемку традиционного венчания увеличился на 88%, на выездную регистрацию — на 83%, а интерес к съемке официальной регистрации в ЗАГСе подрос на 30%.

Детские праздники и важные моменты взросления

Не отстают и родители, которые стремятся сделать детство ярким и запоминающимся. Лидером в этой категории стала съемка детских праздников: спрос на нее вырос на 97%. Следом идет съемка последнего звонка с ростом на 45%. Родители все чаще хотят, чтобы важные моменты взросления были запечатлены профессионально, превращая обычные праздники в яркие воспоминания на годы.

Тренд на сохранение памяти охватывает и самые трогательные моменты: базовый запрос на семейную фотосессию вырос на 42%, интерес к фотосъемке детских выпускных в садах и школах увеличился на 31%, съемка выписки из роддома показала рост на 19%, а детская фотосессия прибавила 13%.

Классика и новые форматы

При этом классика растет быстрее новых форматов. Спрос на уличную фотосессию вырос на 82%, на индивидуальную — на 55%, на художественную — на 22%, а на портретную — на 19%. Регулярное обновление личного фотоархива становится новой привычкой, а не разовой акцией.

Параллельно с возвращением к традициям рынок реагирует и на желание людей видеть больше динамики и масштаба. Дополняют картину новые форматы: создание 3D-видеороликов прибавило 21%, а анимационных роликов — 14%.

Эти цифры говорят об одном: в 2026 году самарцы ищут не просто услуги фотографа, а способ остановить время и сохранить память о самых важных людях и моментах.

 

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