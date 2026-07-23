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Самарчанка присвоила чужой телефон в магазине, когда его нашел охранник

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Самарчанка присвоила чужой телефон в магазине, когда его нашел охранник

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1985 года рождения. Она сообщила о пропаже сотового телефона, которым пользовалась ее несовершеннолетняя дочь. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

В ходе проверки полицейские опросили дочь заявительницы и установили обстоятельства пропажи. Выяснилось, что девушка оставила мобильное устройство на кассе самообслуживания в одном из магазинов, расположенных на Московском шоссе областного центра.

Для установления всех деталей происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и побеседовали с персоналом торговой точки. Оперативникам удалось восстановить полную картину событий, предшествующих хищению. Выяснилось, что забытый несовершеннолетней телефон заметила одна из покупательниц.

Женщина проявила гражданскую ответственность и передала находку охраннику. Работник торговой точки попытался найти владельца мобильного устройства и стал уточнять информацию у посетителей. В этот момент откликнулась женщина, которая находилась в магазине в компании знакомых. Она заявила, что телефон принадлежит ей. Охранник, поверив женщине, передал мобильное устройство, после чего она покинула магазин.

Оперативники установили приметы, личность подозреваемой, а затем и её местонахождение. Женщину 1996 года рождения задержали по месту жительства. Она призналась в содеянном и пояснила, что осознанно сообщила охраннику ложные сведения, чтобы завладеть чужим имуществом.

Выяснилось, что фигурантка продала похищенный телефон.  Поскольку на устройстве имелся цифровой пароль, она смогла сбыть похищенное за 5 000 рублей. Вырученные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

Ранее неоднократно судимой жительнице Самары предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Собранные сотрудниками органов внутренних дел материалы направлены в суд Промышленного района г. Самары для рассмотрения по существу.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств дела женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал фигурантку возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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