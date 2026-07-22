В Самаре обновили больше километра трамвайных путей на перекрестках

В Самаре продолжается ремонт трамвайной инфраструктуры. С начала года в городе обновили уже более 1 километра трамвайных путей на 11 перекрестках, где рельсы пересекаются с автомобильными дорогами.

Работы проводят в рамках программы обновления самых изношенных участков. В этом году специалисты приведут в порядок 15 таких объектов — это в три раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас рабочие занимаются участком на улице Красноармейской — на пересечениях с улицами Агибалова и Спортивной. Здесь предстоит обновить 450 метров трамвайных путей. Перед укладкой рельсов специалисты готовят прочное основание и устанавливают специальный материал для снижения шума и вибрации.

До конца недели на участке начнется монтаж рельсов. После завершения ремонта автомобили смогут безопаснее пересекать трамвайные пути, а движение вагонов станет более плавным, пишет Самара-МК.