В центре Самары изменят 4 трамвайных и 4 автобусных маршрута

Вечером в пятницу, 17 июля, в центре Самары начстартовал ремонт трамвайной ветки по улице Красноармейской. Работы охватят участок от улицы Агибалова до Спортивной, пишет 63.ру.

Из-за ремонта трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации. Это продлится до 5 августа. Работу четырёх трамвайных маршрутов организуют по временным схемам:

Трамвай № 1: в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской — улице Венцека — улице Фрунзе — улице Красноармейской — улице Арцыбушевской — улице Полевой — улице Мичурина — улице Клинической — улице Чернореченской — улице Киевской — улице Партизанской — улице Аэродромной; в обратном направлении — по улице Аэродромной — улице Партизанской — улице Киевской — улице Чернореченской — улице Клинической — улице Мичурина — улице Полевой — улице Арцыбушевской — улице Красноармейской — улице Фрунзе — улице Пионерской — улице Чапаевской.

Трамвай № 4: по кольцевому маршруту — через улицу Ново-Садовую — проспект Ленина — улицу Полевую — улицу Мичурина — улицу Клиническую — улицу Чернореченскую — улицу Киевскую — улицу Партизанскую — улицу Аэродромную — улицу Промышленности — улицу Гагарина — улицу XXII Партсъезда — улицу Ставропольскую — улицу Антонова-Овсеенко — улицу Гаражную — Четвертый проезд — улицу Врубеля, с выездом на улицу Ново-Садовую.

Трамвай № 16: в прямом направлении — улица Тухачевского — улица Киевская — улица Чернореченская — улица Клиническая — улица Мичурина — улица Полевая — улица Арцыбушевская — улица Красноармейская — улица Фрунзе — улица Пионерская — улица Чапаевская; в обратном направлении — улица Чапаевская — улица Венцека — улица Фрунзе — улица Красноармейская — улица Арцыбушевская — улица Полевая — улица Мичурина — улица Клиническая — улица Чернореченская — улица Киевская — улица Тухачевского.

Трамвай № 23: по кольцевому маршруту — через улицу Врубеля — Четвертый проезд — улицу Гаражную — улицу Антонова-Овсеенко — улицу Ставропольскую — улицу XXII Партсъезда — улицу Гагарина — улицу Промышленности — улицу Аэродромную — улицу Партизанскую — улицу Киевскую — улицу Чернореченскую — улицу Мичурина — улицу Полевую — проспект Ленина — улицу Ново-Садовую.

Кроме того, с 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет недоступен для движения транспорта. Автобусы № 52, 53, 56, 226 будут курсировать следующим образом:

в направлении «в центр города» — по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, с выездом на улицу Красноармейскую, далее — по своим обычным маршрутам;

в направлении «из центра города» — по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее — по обычной схеме.

«На работу троллейбусных маршрутов работы на улице Красноармейской не повлияют, поскольку непосредственно перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной будут частично доступны для проезда», — добавили в мэрии Самары.

Работы на Красноармейской — часть кампании по ремонту трамвайных рельсов на пересечении с автодорогами. По данным «Трамвайно-троллейбусного управления», всего намечено 15 участков.