Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 19 июля  в Самаре ночью +14, +16°С, днем +24, +26°С.
19 июля в регионе  днем кратковременный дождь, возможна гроза, до  +27°С
18 июля в Самаре запланирован покос газонов по 27 адресам.
В Самаре продолжается покос травы в газонах
Четыре дня назад к жатве озимых приступили в КФХ Азамата Аэтова. Всего под озимыми здесь занято около 600 га – из них половина уже убрана.
На полях Хворостянского района ведут уборку озимых
Полицейские Самарской области и общественники обсудили с подростками вопросы правовой ответственности и безопасности.
«Каникулы с Общественным советом»^ в Борском провели круглый стол для школьников и их родителей
В Сызрани пострадал несовершеннолетний пешеход
В Сызрани пострадал несовершеннолетний пешеход
В Промышленном районе Самары сбили пешехода
В Промышленном районе Самары сбили пешехода
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
Массовые перебои в работе интернета фиксируют по всей Самарской области
Массовые перебои в работе интернета фиксируют по всей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
0.08
EUR 89.9
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская Парусная неделя»: в Самаре пройдет парусная регата
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В центре Самары изменят 4 трамвайных и 4 автобусных маршрута

293
В центре Самары изменят 4 трамвайных и 4 автобусных маршрута

Вечером в пятницу, 17 июля, в центре Самары начстартовал ремонт трамвайной ветки по улице Красноармейской. Работы охватят участок от улицы Агибалова до Спортивной, пишет 63.ру.

Из-за ремонта трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации. Это продлится до 5 августа. Работу четырёх трамвайных маршрутов организуют по временным схемам:

Трамвай № 1: в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской — улице Венцека — улице Фрунзе — улице Красноармейской — улице Арцыбушевской — улице Полевой — улице Мичурина — улице Клинической — улице Чернореченской — улице Киевской — улице Партизанской — улице Аэродромной; в обратном направлении — по улице Аэродромной — улице Партизанской — улице Киевской — улице Чернореченской — улице Клинической — улице Мичурина — улице Полевой — улице Арцыбушевской — улице Красноармейской — улице Фрунзе — улице Пионерской — улице Чапаевской. 

Трамвай № 4: по кольцевому маршруту — через улицу Ново-Садовую — проспект Ленина — улицу Полевую — улицу Мичурина — улицу Клиническую — улицу Чернореченскую — улицу Киевскую — улицу Партизанскую — улицу Аэродромную — улицу Промышленности — улицу Гагарина — улицу XXII Партсъезда — улицу Ставропольскую — улицу Антонова-Овсеенко — улицу Гаражную — Четвертый проезд — улицу Врубеля, с выездом на улицу Ново-Садовую. 

Трамвай № 16: в прямом направлении — улица Тухачевского — улица Киевская — улица Чернореченская — улица Клиническая — улица Мичурина — улица Полевая — улица Арцыбушевская — улица Красноармейская — улица Фрунзе — улица Пионерская — улица Чапаевская; в обратном направлении — улица Чапаевская — улица Венцека — улица Фрунзе — улица Красноармейская — улица Арцыбушевская — улица Полевая — улица Мичурина — улица Клиническая — улица Чернореченская — улица Киевская — улица Тухачевского.

Трамвай № 23: по кольцевому маршруту — через улицу Врубеля — Четвертый проезд — улицу Гаражную — улицу Антонова-Овсеенко — улицу Ставропольскую — улицу XXII Партсъезда — улицу Гагарина — улицу Промышленности — улицу Аэродромную — улицу Партизанскую — улицу Киевскую — улицу Чернореченскую — улицу Мичурина — улицу Полевую — проспект Ленина — улицу Ново-Садовую.

Кроме того, с 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет недоступен для движения транспорта. Автобусы № 52, 53, 56, 226 будут курсировать следующим образом:

в направлении «в центр города» — по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, с выездом на улицу Красноармейскую, далее — по своим обычным маршрутам;

в направлении «из центра города» — по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, далее — по обычной схеме.

«На работу троллейбусных маршрутов работы на улице Красноармейской не повлияют, поскольку непосредственно перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной будут частично доступны для проезда», — добавили в мэрии Самары.

Работы на Красноармейской — часть кампании по ремонту трамвайных рельсов на пересечении с автодорогами. По данным «Трамвайно-троллейбусного управления», всего намечено 15 участков.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской губдуме рассмотрят штрафы за неправильную парковку самокатов
17 июля 2026, 13:03
В Самарской губдуме рассмотрят штрафы за неправильную парковку самокатов
Введение штрафов должно стать действенным механизмом для борьбы с хаотичным размещением СИМ, которое вызывает справедливое недовольство горожан и создает... Транспорт
452
Бесплатный автобус, который связывает ТК «Амбар» и Южный город, изменил свое расписание
14 июля 2026, 13:36
Бесплатный автобус, который связывает ТК «Амбар» и Южный город, изменил свое расписание
Маршрут автобуса остается прежним: ТК «Амбар» (остановка «Вход В3») — «Амград» — ЮГ-1 (Поликлиника) — ЮГ-1 (Школа) — ЮГ-2 — ТК... Транспорт
801
в Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 46
14 июля 2026, 11:08
В Самаре снова ищут перевозчика на маршрут № 46
Заявки от перевозчиков чиновники принимают с 14 июля по 3 августа в рабочее время. Сделать это можно в здании Дептранса областной столицы. Транспорт
748
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы социально-экономического развития Самарской области во время личной встречи обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
17 июля 2026  19:18
Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области
701
В пятницу, 17 июля, в Самарской области работает заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.
17 июля 2026  18:55
Александр Новак и Вячеслав Федорищев посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия
672
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
503
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
468
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
637
Весь список