В России глагол «махаю» признали литературной нормой

Форма «махаю», которая ранее считалась просторечной, теперь официально признана равноправным вариантом наряду с «машу». Об этом 17 июля рассказала научный сотрудник портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова.

«Еще недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы «разговорное». Но язык стремится всё унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют», — сказала Кузнецова в беседе с агентством «РИА Новости».

По ее словам, такая тенденция отражена и в «Большом словаре ударений» 2025 года, где «машу» и «махаю» теперь равноправные варианты. В редакции портала уточнили, что норма закрепляется не единственным лексикографическим источником, и при определении допустимых форм следует обращаться к орфоэпическим, толковым и орфографическим справочникам. В частности, в орфографическом словаре русского языка как государственного эти варианты также фиксируются как одинаково правильные.

В современном русском языке чередование согласных «х/ш» при спряжении глаголов сохранилось лишь у немногих единиц, например, «пахать — пашу», «брехать — брешет».