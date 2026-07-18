Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло в Сергиевском районе

В Сергиевском районе, на месте смертельного ДТП, где по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции погибло 3 человека, 2 из которых, несовершеннолетние, работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", авария произошла 18 июля 2026 года в 9:23. По прибытии на 1082 км специалисты установили, что произошло столкновение 3 легковушек ("Шкода Октавия", "Шкода Кодиак" и "Хендай Крета") и фуры МАН. От удара автомобили загорелись.