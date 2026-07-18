В Безенчуке разгорается скандал после установки нового монумента

В Безенчуке разгорается общественная дискуссия вокруг памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Идея установить монумент появилась еще в прошлом году и получила поддержку местных жителей. Однако после того, как был представлен и установлен его окончательный вариант, часть жителей заявила, что ожидала увидеть совсем другой мемориал. В социальных сетях и местных сообществах развернулось активное обсуждение внешнего вида памятника и того, насколько он соответствует первоначальному замыслу, пишет Самара-КП.

16 июля в чате администрации городского поселения Безенчук местные жители опубликовали фотографию готового памятника. После публикации изображения среди местных жителей началось активное обсуждение. Многие заявили, что итоговый вариант заметно отличается от того, каким они представляли монумент на этапе обсуждения инициативы. В частности, жители обращают внимание на пропорции фигур, считая их неестественными, и отмечают, что внешний вид памятника не соответствует первоначальному замыслу, который, по их мнению, обсуждался ранее.

«Автомат по размеру, как сам человек. Это не памятник, а карикатура! Семьи участников ждали монумент, на который смотришь и понимаешь – это достойное воплощение. А это что? Если честно, на него даже смотреть не хочется», – делятся своим мнением местные жители.

Отдельным поводом для недовольства жителей стала стоимость памятника. Согласно данным реестра исполненных контрактов, цена монумента составила 1 967 395,19 рубля. Эта сумма вызвала множество вопросов у горожан, которые считают, что внешний вид и качество исполнения памятника не соответствуют затраченным средствам.

«Не стоят таких денег эти человечки, лучше бы вообще не делали. Это карикатура. В детском наборе за 100 рублей солдатики из пластика и то красивее выглядят, а тут такие суммы», – пишут жители.

Чтобы разобраться в ситуации и получить официальную позицию властей, редакция «КП-Самара» направила запрос в администрацию города, а также обратилась к заместителю главы поселения Александру Пичужкину.

«Вы правы, данный монумент вызвал определенную реакцию, не всегда позитивную. Сооружение данной конструкции планируется финансировать в рамках программы «Народный бюджет Самарской области». В настоящее время работы по созданию композиции занимается компания, победившая в результате аукциона. Сам монумент ещё не принят заказчиком, и какая-либо оплата работ не производилась. В понедельник, 20 июля 2026 года, из краткосрочного отпуска выходит Глава городского поселения Безенчук Гусев Евгений Владимирович, который непосредственно занимался данным проектом и сможет максимально полно ответить на вопросы», – ответил Александр Пичужкин.