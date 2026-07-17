Александр Новак и Вячеслав Федорищев посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия

В пятницу, 17 июля, в Самарской области работает заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым в Тольятти они посетили АВТОВАЗ, который готовится к празднованию своего 60-летия, осмотрели производственные площадки, встретились с коллективом.

На предприятии они ознакомились с организацией производства чугунного литья и поковок, прессового производства, роботизированных линий, в частности линии сварки автомобилей «Гранта», осмотрели линию сборки автомобилей «Веста» и выставку моделей, которые выпускает волжский автозавод. С принципами организации производства гостей ознакомил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. В присутствии Александра Новака и Вячеслава Федорищева был также проведен тест-драйв автомобиля. Зампреду Правительства РФ были представлены современные подходы, которые внедряются в целях повышения производительности труда.

Предприятие представляет собой современный комплекс полного производственного цикла, включающий металлургическое и прессовое производства, сварку, окраску, сборку автомобилей, выпуск силовых агрегатов, трансмиссий и шасси. Особую роль играет научно-технический центр АВТОВАЗа — крупнейший инженерный центр автомобильной отрасли России, обеспечивающий полный цикл разработки: от создания дизайна и цифрового проектирования до испытаний, доводки конструкции и подготовки серийного производства. В настоящее время АВТОВАЗ сохраняет статус крупнейшего производителя легковых автомобилей в России и лидера отечественного автомобильного рынка.

Предприятие является ядром масштабной экосистемы, объединяющей производственные площадки в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Аргуне и более 45 тысяч работников - только в АО «АВТОВАЗ» в Тольятти трудится более 35 тысяч человек.

На встрече с сотрудниками Александр Новак в первую очередь поздравил коллектив с наступающим 60-летием АВТОВАЗа, который стал градообразующим для Тольятти. «Это высокотехнологичное производство, современное, постоянно обновляющееся, использующее самые современные, эффективные способы и методы управления. Вижу, что предприятие развивается и, самое главное, полностью перешло на импортозамещение. Технологическая цепочка не зависит от импортной составляющей, постоянно появляются новые модели, - отметил зампред Правительства РФ. - Здесь высокий уровень роботизации - значительно выше, чем наши целевые показатели в среднем по стране».

Как подчеркнул Александр Новак, в рамках национальных целей Президентом России поставлена задача повышения производительности труда - ее невозможно выполнить без внедрения современных технологий, роботизации, цифровых решений, искусственного интеллекта. «Сегодня мы ознакомились с этими решениями, которые применены на АВТОВАЗе. Вы большие молодцы, что благодаря этому повышаете эффективность и производительность труда, внося значительный вклад в экономику региона и страны. Хочу пожелать вам идти только вперед, развиваться, расширять производственную линейку и повышать качество», - сказал он, обращаясь к сотрудникам завода.

Один из вопросов, заданных на встрече зампреду Правительства РФ, касался курса развития автомобилестроения, того, на каком топливе будут ездить автомобили в будущем.

«Это стратегический вопрос, во многом это будет зависеть от спроса. Сегодня активно развиваются не только двигатели внутреннего сгорания, но и электроавтомобили, и автомобили, работающие на метане, на АВТОВАЗе представлены такие модели. Считаю, что каждый вид топлива конкурентоспособен. За прошлый год в стране было выпущено порядка 15 тысяч автомобилей на газомоторном топливе, и государство поддерживает развитие этой сферы путем субсидирования строительства автозаправок. Что касается электромобилей, сегодня их люди выбирают тоже. Они менее шумные, более экологичные. Эта сфера тоже будет развиваться. Поэтому, на мой взгляд, должна быть такая диверсификация, конкуренция. Это будет повышать и качество автомобилей для потребителей. АВТОВАЗ в этом плане ведет совершенно правильную политику, развивая все направления в своей номенклатуре производства», - ответил Александр Новак.

В рамках визита состоялось награждение сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие АВТОВАЗа.

Александр Новак зачитал поздравление со знаменательной датой в адрес работников и ветеранов завода от Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. «За эти годы предприятие прошло уникальный путь, внесло существенный вклад в развитие отрасли, укрепление внешнеэкономических связей. Сегодня компания «АВТОВАЗ» – крупнейший концерн, современный научно-инженерный центр. Ежегодно с ваших конвейеров выходят тысячи легковых автомобилей и машинокомплектов. Вы внедряете в работу передовые технологии, обновляете модельный ряд. За каждым достижением – труд большого высокопрофессионального коллектива, людей, которые любят свое дело, обеспечивают надежность отечественного автопрома», - отмечено, в частности, в поздравлении.

Зампред Правительства РФ также передал поздравления Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, курирующего направление промышленности, а также Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«От себя лично тоже хочу вас поздравить с 60-летием со дня основания АВТОВАЗа. Это было важное событие для нашей страны. Уже 60 лет завод выпускает лучшую отечественную автомобильную продукцию, которая пользуется популярностью у населения нашей страны. Мы гордимся теми поколениями, которые проектировали, строили, развивали завод. Мы сегодня посмотрели разные цеха, очень впечатлен увиденным», - обратился Александр Новак к работникам завода, а также выразил благодарность руководству региона за поддержку автогиганта.

«Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области - это один из лидеров промышленности, для страны – целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» хочу сказать, что Правительство России и все участники процесса сделают все, что зависит, для того, чтобы славная история АВТОВАЗа, начатая 60 лет назад, продолжалась многие десятилетия», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Признанием трудовых заслуг и свидетельством уважения к профессионализму коллектива стали государственные и региональные награды. Александр Новак вручил отличившимся сотрудникам орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Региональные награды - почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области», почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве», почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области – вручил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области