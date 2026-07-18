В Госдуме рассказали о возможности включить обучение в вузе в пенсионный стаж

При досрочном выходе на пенсию россияне могут включать время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсах повышения квалификации в страховой стаж, если соблюдены определенные условия. Об этом 18 июля заявил депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ).

«С 2021 года, согласно постановлению правительства, при досрочном выходе на пенсию можно включить время обучения в профессиональных учебных заведениях и время дополнительного профобразования в расчет трудового, страхового стажа», — рассказал он «РИА Новости».

Камнев уточнил, что в страховой стаж могут быть включены курсы повышения квалификации, но только при условии, что обучение было организовано работодателем, сотрудник сохранял рабочее место, а компания своевременно уплачивала страховые взносы. Депутат добавил, что периоды обучения в вузе, техникуме, училище, ординатуре и аспирантуре учитываются только для периодов до 2002 года. После этой даты учеба не влияет на расчет страхового стажа.

Камнев подчеркнул, что включение учебы в стаж может повлиять на размер пенсии и имеет смысл только в случаях, когда без этого периода не достигается минимальный стаж в 15 лет, а итоговая сумма выплат при этом увеличивается. Он пояснил, что при расчете учитываются различные методики, и только одна из них берет в расчет период учебы.

«Человек имеет право выбрать сам, как ему должны посчитать пенсию, но обычно это делает сам Социальный фонд, который по закону обязан подобрать самый выгодный вариант. Если вариант с включенным периодом учебы хуже, то есть с ним по итогу выходит меньше денег, то выбор очевиден», — заключил парламентарий.