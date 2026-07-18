Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 19 июля  в Самаре ночью +14, +16°С, днем +24, +26°С.
19 июля в регионе  днем кратковременный дождь, возможна гроза, до  +27°С
18 июля в Самаре запланирован покос газонов по 27 адресам.
В Самаре продолжается покос травы в газонах
Четыре дня назад к жатве озимых приступили в КФХ Азамата Аэтова. Всего под озимыми здесь занято около 600 га – из них половина уже убрана.
На полях Хворостянского района ведут уборку озимых
Полицейские Самарской области и общественники обсудили с подростками вопросы правовой ответственности и безопасности.
«Каникулы с Общественным советом»^ в Борском провели круглый стол для школьников и их родителей
В Сызрани пострадал несовершеннолетний пешеход
В Сызрани пострадал несовершеннолетний пешеход
В Промышленном районе Самары сбили пешехода
В Промышленном районе Самары сбили пешехода
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий
Массовые перебои в работе интернета фиксируют по всей Самарской области
Массовые перебои в работе интернета фиксируют по всей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.4
0.08
EUR 89.9
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская Парусная неделя»: в Самаре пройдет парусная регата
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый третий молодой россиянин видит в подработке полноценный старт карьеры

309
каждый третий молодой россиянин видит в подработке полноценный старт карьеры

Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 000* респондентов и выяснили, как россияне относятся к подработке по специальности на старте карьеры. Согласно результатам опроса, сегодня 71% опрошенных работают в штате компаний и предприятий. При этом 65% штатных сотрудников уже имеют опыт подработки по своей специальности или планируют его получить: 23% респондентов подрабатывают сейчас, 26% делали это раньше, а еще 16% собираются начать в будущем.

Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход — об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов (25%) отмечают, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности, 22% — повысить уверенность в собственных навыках.

В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 руб/мес. При этом чаще всего (46%) респонденты называли диапазон от 20 000 до 40 000 руб/мес, еще 30% — от 40 000 до 60 000 руб/мес.

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе предложений о подработке. Так, 70% россиян с опытом подработки по специальности или планирующих его получить отмечают, что рекламные предложения в той или иной степени влияют на их выбор. Для 14% реклама является одним из ключевых факторов при принятии решения, 28% обращают внимание на нее, но окончательный выбор делают по другим параметрам вакансии.

Среди каналов, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу предложений о подработке, более трети респондентов назвали сайты объявлений и маркетплейсы (35%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый четвертый зумер пожаловался на недостаток комфорта в городской мебели
17 июля 2026, 12:54
Каждый четвертый зумер пожаловался на недостаток комфорта в городской мебели
Молодые жители российских городов все чаще воспринимают малые архитектурные формы не как второстепенный элемент благоустройства, а как полноценную часть... Общество
460
В России 70 процентов граждан оставляют чаевые официантам
17 июля 2026, 12:38
В России 70% граждан оставляют чаевые официантам
Самым удобным способом оставить чаевые большинство (59 процентов) назвали наличные деньги. Общество
432
Треть самозанятых категорически не готовы переходить в ИП даже при превышении лимита
17 июля 2026, 12:25
Треть самозанятых категорически не готовы переходить в ИП даже при превышении лимита
Даже если самозанятый готов рассматривать смену статуса, его останавливает не только цена вопроса, но и усложнение работы. Общество
440
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы социально-экономического развития Самарской области во время личной встречи обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
17 июля 2026  19:18
Александр Новак и Вячеслав Федорищев обсудили экономическое развитие Самарской области
701
В пятницу, 17 июля, в Самарской области работает заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.
17 июля 2026  18:55
Александр Новак и Вячеслав Федорищев посетили АВТОВАЗ в преддверии 60-летия предприятия
672
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
503
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
468
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
637
Весь список