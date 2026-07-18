каждый третий молодой россиянин видит в подработке полноценный старт карьеры

Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 000* респондентов и выяснили, как россияне относятся к подработке по специальности на старте карьеры. Согласно результатам опроса, сегодня 71% опрошенных работают в штате компаний и предприятий. При этом 65% штатных сотрудников уже имеют опыт подработки по своей специальности или планируют его получить: 23% респондентов подрабатывают сейчас, 26% делали это раньше, а еще 16% собираются начать в будущем.

Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход — об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов (25%) отмечают, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности, 22% — повысить уверенность в собственных навыках.

В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 руб/мес. При этом чаще всего (46%) респонденты называли диапазон от 20 000 до 40 000 руб/мес, еще 30% — от 40 000 до 60 000 руб/мес.

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе предложений о подработке. Так, 70% россиян с опытом подработки по специальности или планирующих его получить отмечают, что рекламные предложения в той или иной степени влияют на их выбор. Для 14% реклама является одним из ключевых факторов при принятии решения, 28% обращают внимание на нее, но окончательный выбор делают по другим параметрам вакансии.

Среди каналов, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу предложений о подработке, более трети респондентов назвали сайты объявлений и маркетплейсы (35%).