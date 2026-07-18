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В Самарской области задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия

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В Самарской области задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый местный житель 1989 года рождения причастен к незаконному обороту оружия.

С целью проверки полученных сведений сотрудники полиции провели оперативно‑разыскные мероприятия, во время которых задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов, расположенных в Автозаводском районе.

Во время досмотра автомобиля задержанного в присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на пистолет, который направили на исследование. По заключению экспертов, изъятое является огнестрельным оружием, пригодным для использования. Мужчина пояснил полицейским, что в начале июня текущего года приобрел в интернете охолощенный пистолет калибра 9 мм и самостоятельно внес в его конструкцию изменения, которые «вернули» ему боевые функции.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

В настоящее время оперуполномоченные проверяют подозреваемого на причастность к другим правонарушениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Полицейские осуществляют сбор и анализ доказательств, а также устанавливают связи местного жителя, чтобы определить возможных соучастников.

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