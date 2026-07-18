В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

«ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС предположили, что перевозчики смогут сами определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа. Предложение поддержали члены Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

В ведомстве полагают, что такие изменения позволят сократить число возвратов и снизить искусственно созданный дефицит, пишет РТ.