В Жигулёвске женщину задержали по подозрению в краже денег с банковской карты сожителя

В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску за помощью обратился местный житель 1975 года рождения. Мужчина сообщил, что с его расчётного счёта пропали 30 тысяч рублей, а также он нигде не может разыскать свою банковскую карту и сожительницу.

В ходе проведения оперативно‑разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению противоправного деяния 40‑летней местной жительницы: во время совместного распития спиртных напитков злоумышленница, воспользовавшись тем, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, обманным путём узнала у него ПИН‑код от банковской карты. После того как сожитель уснул, женщина забрала его пластиковую карту и через банкомат сняла денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за имущественные преступления местную жительницу на одной из улиц города. Женщина дала признательные показания и пояснила, что похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Полицейские продолжают сбор и фиксацию доказательств, а также проверяют подозреваемую на причастность к иным возможным противоправным деяниям.