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«Лето в Москве»: Москва приглашает гостей из Самарской области присоединиться к сезонному проекту

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Самарскую область и Москву связывают прочные партнерские отношения, которые активно развиваются в сфере обмена туристическим потоком. Опыт столичных проектов представляет большой интерес для нашего региона.

Путешественников ждут фестивали «Усадьбы Москвы», «Театральный бульвар» и «Русский КоТ». Помимо яркой событийной программы – экскурсий, интерактивных маршрутов, мастер-классов, спектаклей и концертов под открытым небом – для горожан и туристов приготовлена специальная гастрономическая программа. Каждый желающий может приобщиться к традициям «Московского чаепития»: продегустировать «Ледяной московский чай» в кафе и ресторанах города, увидеть представление «Московская чайная сказка» на сценах фестиваля «Театральный бульвар», отдохнуть в чайном пространстве в парках или в театральных буфетах на бульварах

Самарскую область и Москву связывают прочные партнерские отношения, которые активно развиваются в сфере обмена туристическим потоком. Опыт столичных проектов представляет большой интерес для нашего региона.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

 

Фото:  Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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