В губернии определены лесные территории под реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма

В Самарской области сформирован перечень из 46 лесных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Каждый участок подготовлен для участия в аукционе. Данная инициатива направлена на создание современной загородной туристической инфраструктуры и привлечения инвестиций в развитие рекреационного туризма на территории региона.



Большая часть сформированных участков лесфонда находится на территории Волжского муниципального района, а также территориях городского округа Новокуйбышевск, Красноярского, Ставропольского и Безенчукского районов.



Площадь участков варьируется от 1 000 до 140 000 квадратных метров, что позволит реализовать как небольшие проекты в сфере гостеприимства, так и масштабные туристско-рекреационные комплексы с гостевыми домами, визит-центрами и маршрутной инфраструктурой. Все участки относятся к категории земель лесного фонда, что открывает возможности для создания современных туристических объектов в гармонии с природными ландшафтами. Перечень земельных участков размещен на сайте министерства и доступен по ссылке https://mintourism.samregion.ru/category/deyatelnost/..



Стоит отметить, что для освоения земель лесного фонда необходим проект освоения лесов. За более подробной информацией о земельных участках, а также об участии в аукционе следует обращаться в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма Самарской области