Изменится схема движения транспорта на перекрестке улицы Ставропольская и проспекта Кирова в Самаре

С 20:00 3 июля до 05:00 6 июля в направлении проспекта Кирова ограничат движение автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности в связи со стартом первой фазы ремонта участка трамвайной линии на пересечении улицы Ставропольской и проспекта Кирова.



Также с 20:00 10 июля до 05:00 13 июля планируется ограничить движение в сторону Московского шоссе и будут временно приостанавливать движение трамваев маршрутов №№ 13, 21 и 25 по улице Ставропольской на участке от улицы Советской до улицы Ново-Вокзальной в связи со второй фазой ремонта.



В рамках первой фазы ремонта линия будет выводиться из эксплуатации в следующие периоды:



- с 20:00 3 июля до 05:00 4 июля;

- с 22:00 4 июля до 05:00 5 июля;

- с 22:00 5 июля до 05:00 6 июля.



Во второй фазе ремонта трамваи не будут ходить в следующие периоды:



- с 20:00 10 июля до 05:00 11 июля;

- с 22:00 11 июля до 05:00 12 июля;

- с 22:00 12 июля до 05:00 13 июля.



Во время действия ограничений изменится работа трамвайных маршрутов:



- трамваи маршрута № 13 – Постников овраг – улица Врубеля – улица Гаражная – улица Антонова-Овсеенко – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – улица Красных Коммунаров; обратно трамваи будут курсировать по тем же улицам;



- трамваи маршрута № 21 – Барбошина поляна – улица Ново-Садовая – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда, далее – по своему обычному маршруту, в оба направления; при окончании смены и заезде в депо – Барбошина поляна – улица Ново-Садовая – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – улица Красных Коммунаров – Кировское трамвайное депо (улица Физкультурная, 1Б, корп. 1);



- трамваи маршрута № 25 – основная трасса не изменится; при заезде в депо – Барбошина поляна – улица Ново-Садовая – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – улица Красных Коммунаров, далее – в Кировское трамвайное депо (улица Физкультурная, 1Б, корп. 1).



Для троллейбусов № 8 (маршрут работает только в будни), № 9 (маршрут работает только в выходные), № 12 и № 13, а также муниципальных автобусов № 6, 9, 41, 47, 51, маршрутных такси № 4, 203, 213, 226, 261 и междугородного автобусного маршрута № 310 ограничений не будет, поскольку для их проезда на перекрестке оставят свободную полосу.

Фото: пресс-служба администрации Самары