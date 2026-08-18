Самарская область приняла участие во Всероссийских учениях по антитеррористической безопасности

В преддверии начала учебного года в образовательных учреждениях региона прошла плановая тренировка по антитеррористической безопасности. В ходе учений проверялись и отрабатывались действия охраны и персонала учреждений, а также взаимодействие силовых и экстренных служб.

Учения состояли из двух частей – теоретической и практической, во время которой работники образовательных организаций отработали свои действия при террористической угрозе, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Фото: министерство образования Самарской области