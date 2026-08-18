Самарская детская библиотека посетила Краснопоселенскую библиотеку в Елховском районе и привезла во временное пользование книжную передвижку лучших новых книг современных писателей - а это 100 экземпляров самых новых, интересных детских книг из фондов СОДБ.

На выставке ребятам представили познавательные и развивающие издания, педагогические пособия для родителей, повести и рассказы современных детских писателей.

На презентации выставки «Много книг интересных и разных!» дети, родители, библиотекари познакомились с новинками детской литературы. А еще ребята приняли участие в литературных викторинах и играх, «Книга, я тебя знаю!». Самые активные из них получили призы от библиотеки.

Фото: минкульт СО