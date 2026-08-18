В Елховском районе в селе Вязовка работает новый ФАП

Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома получают более 250 жителей села Вязовка и близлежащих населённых пунктов.

‍Заботится о здоровье сельчан фельдшер Людмила Чиркина. Более 42 лет она заведует медицинским пунктом.

«Я рада, что у жителей Вязовки появилось такое современное здание. Условия работы изменились кардинально. Теперь мы можем оказывать помощь на совершенно новом уровне», — отметила Людмила Чиркина.

Новое здание позволяет оказывать полный комплекс первичной медико-санитарной помощи:

проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения

наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями

оказание неотложной доврачебной помощи

патронаж беременных и медицинское наблюдение детей

вакцинация и др.

Для эффективной диагностики и лечения ФАП оснащён современным оборудованием: имеются портативный аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометры, весы для новорождённых, укладки для оказания неотложной помощи. Кроме того, рабочие места автоматизированы — наличие компьютера и стабильного подключения к интернету позволяет вести электронную медицинскую документацию и оперативно связываться со специалистами районной больницы через телемедицинские консультации.

«Открытие нового ФАПа в селе Вязовка — это результат планомерной работы по обновлению системы первичного звена здравоохранения. Мы создаём современные условия для оказания медицинской помощи, в том числе в отдалённых районах области. Губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым поставлена задача: каждый житель независимо от места проживания должен получать качественную и своевременную помощь рядом с домом. Благодарю Людмилу Викторовну и всех наших медицинских работников за их самоотверженный труд и преданность профессии», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО