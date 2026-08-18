 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре

С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 дня, 2143 посетителя, 20 лекций, 8 интерьерных капсул и 20 арт-интеграций – «ЗИМФЕСТ. Формула интерьера» стал городским событием.

Настоящий фестиваль красивой жизни, который был задуман для резидентов жилах башен «Баланс Тауэрс» и ЖК «ЗИМ Галереи», привлек своей концепцией всех сторонников современных, доступных решений для дома, поклонников искусства и предметного дизайна.

Организаторы – девелопер «Альянс Менеджмент», проекты которого отмечены федеральными и международными премиями, и креативная группа КОД 03 в составе Ольги Воронцовой, Алсу Амри и Юлии Вишняковой сделали ставку на живой диалог.

ЗИМФЕСТ стал ярмаркой самых смелых идей, где дизайнеры, архитекторы, производители, художники и будущие жильцы говорили на одном языке. Всего фестиваль объединил 114 участников – профессионалов и брендов, которые создавали его атмосферу и наполнение.

Первый день фестиваля был закрытым – только для резидентов ЖК «ЗИМ Галерея» и «Баланс Тауэрс». Перфоманс, выступление артистов и презентации созданных дизайнерами интерьерных капсул, знакомство со «звездным» дизайнером Борисом Уборевичем, атмосфера праздника и красоты - так элегантно провели вечер пятницы будущие жители проектов «Альянс-Менеджмент».

Уже 15 августа, в субботу, событие вышло за рамки частного формата и превратилось в городской праздник красоты и искусства. Гости проходили интерьерный маршрут: гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет, столовая, каминная зона, домашнее SPA. Каждая из 8 интерьерных капсул – это настоящая комната, в которой можно остановиться, рассмотреть детали и «пожить» в ней.

В рамках фестиваля состоялся лекторий с практическими выступлениями и паблик-токами – всего 20 встреч, каждая из которых находила отклик у слушателей. Совместно с СОБАКА.RU, информационным партнером фестиваля, прошла встреча «От сохраненных картинок к понятному стилю квартиры: собираем мудборд с дизайнером».

Одним из самых горячих моментов стала дискуссия о современном искусстве в интерьере, организованная при участии арт-клуба «Худрук». Главный вопрос - как выбирать искусство для дома и где заканчивается просто «красиво» и начинается что-то личное? Зал принимал активное участие в обсуждении – это был разговор на равных.

Финалом фестиваля стал аукцион, для которого дизайнеры и художники создали кастомные предметы. Четыре работы обрели новых владельцев – уникальная возможность унести с собой не просто вещь, а частицу этого события.

Лучшее доказательство того, что ЗИМФЕСТ удался, – люди, которые не хотели уходить. Уже вечером второго дня стало понятно: фестиваль должен продолжаться. Организаторы услышали гостей и продлили его ещё на день – решение, которое стало самым искренним комплиментом всей команде проекта.

ЗИМФЕСТ на практике показал, что дом – это про атмосферу, про личные смыслы, про людей, которые рядом. А отклик аудитории – живое подтверждение того, что Самара - это город, который умеет ценить красоту и стильные жилые проекты высокого класса, город, который хочет жить осмысленно и стильно. Это и есть главный итог фестиваля красивой жизни «ЗИМФЕСТ. Формула интерьера». Очевидно, что продолжение следует... и уже знаем, когда!

Фото Михаил Денисов / ЗИМ Галерея