Я нашел ошибку
Главные новости:
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
Сегодня, 18 августа, в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ.
28 самарских проектов победили на региональном этапе Премии #МЫВМЕСТЕ
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь»
В Елховском районе в селе Вязовка работает новый ФАП
17 августа на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей. Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне.
На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
17 августа в Самаре стартовал марафон «За медицину здорового долголетия». Его цель — продвижение здорового образа жизни, забота о здоровье и активное полноценное долголетие каждого жителя.
Марафон «За медицину здорового долголетия» стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.01
0.47
EUR 98.34
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре

128
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4

С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4 дня, 2143 посетителя, 20 лекций, 8 интерьерных капсул и 20 арт-интеграций – «ЗИМФЕСТ. Формула интерьера» стал городским событием.

Настоящий фестиваль красивой жизни, который был задуман для резидентов жилах башен «Баланс Тауэрс» и ЖК «ЗИМ Галереи», привлек своей концепцией всех сторонников современных, доступных решений для дома, поклонников искусства и предметного дизайна.

Организаторы – девелопер «Альянс Менеджмент», проекты которого отмечены федеральными и международными премиями, и креативная группа КОД 03 в составе Ольги Воронцовой, Алсу Амри и Юлии Вишняковой сделали ставку на живой диалог.
ЗИМФЕСТ стал ярмаркой самых смелых идей, где дизайнеры, архитекторы, производители, художники и будущие жильцы говорили на одном языке. Всего фестиваль объединил 114 участников – профессионалов и брендов, которые создавали его атмосферу и наполнение.

Первый день фестиваля был закрытым – только для резидентов ЖК «ЗИМ Галерея» и «Баланс Тауэрс». Перфоманс, выступление артистов и презентации созданных дизайнерами интерьерных капсул, знакомство со «звездным» дизайнером Борисом Уборевичем, атмосфера праздника и красоты - так элегантно провели вечер пятницы будущие жители проектов «Альянс-Менеджмент».

Уже 15 августа, в субботу, событие вышло за рамки частного формата и превратилось в городской праздник красоты и искусства. Гости проходили интерьерный маршрут: гостиная, спальня, детская, кухня, кабинет, столовая, каминная зона, домашнее SPA. Каждая из 8 интерьерных капсул – это настоящая комната, в которой можно остановиться, рассмотреть детали и «пожить» в ней.

В рамках фестиваля состоялся лекторий с практическими выступлениями и паблик-токами – всего 20 встреч, каждая из которых находила отклик у слушателей. Совместно с СОБАКА.RU, информационным партнером фестиваля, прошла встреча «От сохраненных картинок к понятному стилю квартиры: собираем мудборд с дизайнером».

Одним из самых горячих моментов стала дискуссия о современном искусстве в интерьере, организованная при участии арт-клуба «Худрук». Главный вопрос - как выбирать искусство для дома и где заканчивается просто «красиво» и начинается что-то личное? Зал принимал активное участие в обсуждении – это был разговор на равных.
Финалом фестиваля стал аукцион, для которого дизайнеры и художники создали кастомные предметы. Четыре работы обрели новых владельцев – уникальная возможность унести с собой не просто вещь, а частицу этого события.

Лучшее доказательство того, что ЗИМФЕСТ удался, – люди, которые не хотели уходить. Уже вечером второго дня стало понятно: фестиваль должен продолжаться. Организаторы услышали гостей и продлили его ещё на день – решение, которое стало самым искренним комплиментом всей команде проекта.

ЗИМФЕСТ на практике показал, что дом – это про атмосферу, про личные смыслы, про людей, которые рядом. А отклик аудитории – живое подтверждение того, что Самара - это город, который умеет ценить красоту и стильные жилые проекты высокого класса, город, который хочет жить осмысленно и стильно. Это и есть главный итог фестиваля красивой жизни «ЗИМФЕСТ. Формула интерьера». Очевидно, что продолжение следует... и уже знаем, когда!

 

Фото Михаил Денисов / ЗИМ Галерея

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
18 августа 2026, 18:09
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в... Здравоохранение
6
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
18 августа 2026, 17:49
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине... Спорт
29
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
18 августа 2026, 16:47
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. Общество
130
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
248
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
365
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
734
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1115
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1344
Весь список