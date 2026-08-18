Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»

Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. В число победителей «УМНИК» вошли 29 представителей региона. По числу получателей грантов регион занял 2-е место среди субъектов страны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию инновационного потенциала региона. Он неоднократно подчеркивал необходимость наращивать масштабы и качественно реализовывать национальные проекты технологического лидерства, стимулировать высокотехнологичные производства и укреплять научный и кадровый потенциал.

На конкурс «УМНИК» в этом году было подано 3 378 заявок из 79 регионов по шести тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. 500 научно-исследовательских проектов были признаны лучшими по итогам нескольких этапов отбора и получат гранты по 500 тысяч рублей на реализацию. Технологические задачи для участников конкурса предоставили 24 индустриальных партнёра – лидеры инновационного бизнеса России.

Уже 7 лет региональным представителем Фонда содействия инновациям является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. Технопарк выступил одной из 17 конкурсных площадок «УМНИК-2026». В работе площадки было задействовано 25 экспертов, представляющих бизнес- и научное сообщество из Москвы, Уфы, Самары и Тольятти. Итоги работы федеральной площадки в «Жигулёвской долине»: формальная экспертиза 210 заявок от молодых инноваторов со всей страны, 180 онлайн-защит проектов, 42 победителя.

Самарская область в этом году вновь подтвердила статус одного из самых активных и результативных регионов-участников программы «УМНИК». Студенты и молодые учёные из более чем 10 вузов представили свои инновационные решения.

Лучшие результаты продемонстрировали Самарский государственный технический университет (67 заявок, 9 победителей); Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва (32 заявки, 8 победителей); Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (14 заявок, 4 победителя); Приволжский государственный университет путей сообщения (20 заявок, 3 победителя); Самарский государственный медицинский университет (9 заявок, 3 победителя).

Петр Семёнов, студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва (проект «Разработка программно-аппаратного комплекса интуитивного жестового управления тяжёлым квадрокоптером на основе методов машинного зрения для строительной индустрии»): «Особенность разработки заключается в том, что мы сможем использовать дрон непосредственно на строительных площадках. К примеру, для сканирования труднодоступных помещений, для более точной оценки объёмов строительных материалов. Это во многом упростит работу строителей и компаний-подрядчиков. В данный момент уже подготовлена материально-техническая база для реализации проекта. Средства гранта, полученного в конкурсе «УМНИК», будут потрачены на дальнейшее развитие проекта. Нам необходимо обучить искусственный интеллект распознаванию жестов строителей на объектах, чтобы наш дрон мог ориентироваться и взаимодействовать с людьми».

Илья Гуреев, студент Самарского государственного технического университета (проект «Разработка программного комплекса для создания цифровых двойников систем промышленной вентиляции с функцией аэродинамического расчёта»): «Наша программа не просто рисует 3D-схему вентиляции, а автоматически просчитывает движение воздуха по системе и показывает результат. Инженер видит не только трубы, но и давление, скорость потока и потери – всё в одном окне, без лишних переключений между программами. На сегодняшний день базовая версия уже создана, она позволяет собирать сеть, соединять элементы и выполнять аэродинамический расчёт прямо на сайте. Проект развивается в сторону «умного» обслуживания: будет добавлена имитация работы датчиков, чтобы система могла предсказывать, когда и где возникнут проблемы с вентиляцией ещё до того, как они случились. Это позволит перейти от ремонта по факту поломки к эффективной профилактике. Средства гранта пойдут на доработку расчётной математики и программирование, на создание детального руководства для пользователей, а также на патентование программы, чтобы защитить результат и в будущем спокойно внедрять его на промышленных предприятиях».

Всероссийский конкурс «УМНИК» проводится Фондом содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ) совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Конкурс ориентирован на поддержку проектов молодых инноваторов – студентов, аспирантов, молодых учёных и технологических предпринимателей.