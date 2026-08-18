Марафон «За медицину здорового долголетия» стартовал в Самаре

17 августа в Самаре стартовал марафон «За медицину здорового долголетия». Его цель — продвижение здорового образа жизни, забота о здоровье и активное полноценное долголетие каждого жителя. В рамках марафона в течение месяца пройдет ряд мероприятий, направленных на формирование системы профилактической медицины. (18+)



«Для формирования здорового поколения совместно с Министерством здравоохранения Самарской области запускаем ряд мероприятий, направленных на работу с предрисками здоровья. В течение месяца в рамках марафона «За медицину здорового долголетия» пройдет более 50 мероприятий, таких как лектории, спортивные и профилактические мероприятия. Совместно с учреждениями здравоохранения, некоммерческими и спортивными организациями особое внимание уделили профилактике, раннему выявлению рисков и созданию условий для здоровой и насыщенной жизни в любом возрасте. Приглашаем всех самарцев и гостей нашего города присоединиться к марафону!» – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Мероприятия марафона «За медицину здорового долголетия» включают в себя комплексные обследования и скрининги, школу по обучению самарцев оказанию первой помощи, интерактивную лекцию «Здоровое долголетие», различные спортивные соревнования, лекции, выездные выставки и другие культурные мероприятия, которые будут проходить в Самаре до 11 сентября.



Одним из центральных событий станут соревнования среди команд общественных организаций инвалидов и ветеранов по спортивной ловле рыбы «Рыбалка без границ». 18 августа сразиться за лучший улов на озере Кривом в Красноглинском районе планирует 21 команда. Все участники — жители Самары в возрасте от 18 до 70 лет с ограниченными возможностями здоровья.



В рамках марафона для жителей Октябрьского района будет работать «Автобус здоровья», в Кировском районе состоится скрининговая акция с выездом мобильного центра, в Промышленном районе пройдет фестиваль «Энергия движения», а во Дворце творчества «Нефтяник» в Куйбышевском районе – сеанс здоровья для начинающих «Спорт для всех», а также много других событий.



Отметим, движение «За медицину здорового долголетия» было создано осенью 2025 года по распоряжению Правительства РФ. Оно занимается продвижением трендов здорового долголетия в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», призванного укрепить здоровье и повысить благополучие людей, сформировать здоровый образ жизни и создать благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинских работников в госучреждениях здравоохранения.

Фото: пресс-служба администрации Самары