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Самарские бойцы получили дроны для разведки

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Современная новая техника позволит успешно выполнять задачи специальной военной операции.

Новая партия квадрокоптеров от Самарской области передана 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде орденов Суворова, Жукова и Кутузова. Несмотря на то, что она базируется в Восточном военном округе, в ней служат защитники из Самарской области. Современная новая техника позволит успешно выполнять задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным.
«Самарская область постоянно поддерживает своих бойцов на фронте. Мы всегда это делали и будем делать, – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Квадрокоптеры до сих пор являются самыми ходовыми изделиями. Российские подразделения идут вперед, поэтому необходимо больше техники для тех воинских соединений, где служат самарские ребята».
Эти квадрокоптеры могут преодолевать большие расстояния. Поэтому их используют в разведке, чтобы получать точные данные о местах нахождения противника и в конечном итоге продвигаться вперед, освобождая населенные пункты.
Технику передали начальнику штаба – заместителю командира 1 десантно-штурмового батальона гвардии капитану Дмитрию Беляеву. Губернатор познакомился с ним год назад. «С Вячеславом Андреевичем мы познакомились случайно, волею судьбы. У меня была свадьба. Я был в военной форме с наградами. Мы с супругой после росписи в ЗАГСе приехали на площадь Славы на фотосессию. Я пошел к охране здания Правительства попросить, чтобы открыли шлагбаум. Пошел по ступенькам и увидел, как мне на встречу идет Губернатор. Мы познакомились, побеседовали. На следующий день он приехал к нам на торжество, чтобы поздравить нас с супругой. С тех пор мы тесно взаимодействуем», – рассказал защитник.
Всегда на связи со всеми воинскими соединениями, где служат жители Самарской области, находится председатель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин. «Сейчас настолько динамично развиваются события на фронте, и техника и технологии развиваются очень быстро, и за счет прямой связи с фронтом мы стараемся оперативно реагировать, помогая справляться с нашими общими задачами, приближать нашу победу», – отметил он.
Нередко бойцы пишут напрямую главам городов и районов, членам областного Правительства и Губернатору региона. «Прошу вас передать привет, как всему личному составу, так и самарским ребятам. Сейчас идет ожесточенная война. Наши подразделения идут вперед только за счет личного героизма и сильного духа. Большое вам спасибо», – обратился Вячеслав Федорищев к Дмитрию Беляеву.
«Обязательно передам, – сказал в ответ начальник штаба – заместитель командира 1 десантно-штурмового батальона. – Хотел бы поблагодарить вас за эту помощь. На самом деле, и личный состав батальона, и самарские ребята рады тому, что родная земля нас не забывает».
Губернатор наградил Дмитрия Беляева знаком «За вклад в развитие Самарской области».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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