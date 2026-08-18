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Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»

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Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»

Приём заявок на II Всероссийский конкурс медиаконтента о благоустройстве «Блогеры благоустройства 2.0» продлён до 15 сентября 2026 года включительно.

Конкурс проводится в два этапа:

Заочный этап — до 15 сентября 2026 года. Участники размещают свои работы и подают заявки в соответствии с требованиями положения о конкурсе.

Очный этап — в начале октября 2026 года в одном из лучших городов России. Финалисты представят свои проекты, примут участие в мастер‑классах, дискуссиях и презентациях, а жюри определит победителей.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в четырёх возрастных категориях: от 12 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше. К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные участники, так и авторские коллективы численностью не более 10 человек.

С подробной информацией о проведении и номинациях конкурса можно ознакомиться на сайте: https://россия-территория-развития.рф/blogery-blagoustrojstva

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