Самарцев зовут на Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций "Хранимые Веками"

Всероссийский фестиваль «Хранимые веками» вновь распахивает двери! Стартовала заявочная кампания шестого сезона, которая продлится до конца лета – до 31 августа. Возможность заявить о себе получат все: и профессиональные артисты, и самодеятельные авторы и исполнители, представляющие самые разные, даже отдаленные, уголки нашей страны. Организаторы фестиваля приглашают жителей и творческие коллективы Самарской области присылать свои работы.

Фестиваль, проводимый с 2019 года, за время своего существования из творческого смотра вырос до всероссийского движения за сохранение национальной музыкальной идентичности, в место притяжения для всех, кому дорога идея возрождения и популяризации музыкального наследия нашей Родины. И сегодня Фестиваль вновь дает старт тем, кто бережно хранит традиции предков и творит новую песенную летопись России.

В этом году фестиваль традиционно пройдет в несколько этапов: отборочный тур, когда все желающие смогут прислать свои произведения, и определение победителей экспертной комиссией во главе с Народным артистом России Львом Валерьяновичем Лещенко. Так же к оценке конкурсных работ привлечено Народное жюри, в которое приглашены победители фестивалей прошлых лет, чья задача – определить обладателя народного гран-при. Завершится фестиваль 3 октября 2026 г Церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов и звёздных гостей в Фольклорном центре «Москва».

Участникам необходимо представить аудиовизуальные произведения (видеоролики) в одной из номинаций: «Фольклорная песня» (фольклорная песня на русском языке, авторство принадлежит народу), «Современная фольклорная песня» (стилизованная народная песня на русском языке, соединяющая элементы традиционной народной музыки с современным звучанием) и «Новая песня о России» (авторская песня на русском языке, не имеющая широкой известности и ротации в СМИ).

«Что согревает душу человека? Песня. В ней – и смех детей за праздничным столом, и тихая грусть бабушкиного напева, и широта сердец народов, населяющих нашу землю», – говорит организатор и идейный вдохновитель фестиваля, президент фонда «Культурный код», заслуженный деятель искусств РФ Александр Ковалёв. – Не случайно 2026 год проходит под знаком единства народов России. Пока звучит народная музыка, жива наша общая семья. Это тот самый случай, когда тепло одного голоса умножается на тысячи, рождая настоящую магию единства».

По словам председателя Экспертного жюри Народного артиста России Л.В. Лещенко, проект, задуманный как поддержка национальных традиций, давно перешагнул рамки конкурса, став открытой площадкой для всех, кому дорога народная песня. Особую роль в этом играет переосмысление музыкального наследия: современные технологии, оригинальные аранжировки и свежие форматы, по словам маэстро, не просто обновляют звучание, а создают новый тренд, подтерждающий, что народная песня — это стильно, модно и по-настоящему молодо.

Фото: Алексей Бас, предоставлено пресс-службой фестиваля.