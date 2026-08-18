Самарцев зовут на Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций "Хранимые Веками"

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 августа на Коллегии Минздрава РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации.
Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения
В учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре проходили всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча» среди юниоров и юниорок до 21 года
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по бочче
Сегодня, 18 августа, в Самаре в Молодежном центре состоялась встреча   с победителями регионального этапа 6-го сезона Международной премии   #МЫВМЕСТЕ.
28 самарских проектов победили на региональном этапе Премии #МЫВМЕСТЕ
С 14 по 17 августа культурный центр «ЗИМ Галерея» превратился в точку притяжения для всех, кто ищет свой стиль и вдохновение. 4
 Фестиваль дизайна, искусства и современной интерьерной культуры «ЗИМФЕСТ» прошел в Самаре
Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь»
В Елховском районе в селе Вязовка работает новый ФАП
17 августа на мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей. Водитель одной из машин получил травмы ног и оказался зажат в салоне.
На мосту через Волгу у плотины ГЭС столкнулись пять легковых автомобилей
Молодые инноваторы из университетов Самарской области на участие в конкурсе «УМНИК–2026» подали 179 заявок. Конкурс проводит Фонд содействия инновациям.
Самарская область на 2 месте в России по числу победителей всероссийского конкурса «УМНИК–2026»
17 августа в Самаре стартовал марафон «За медицину здорового долголетия». Его цель — продвижение здорового образа жизни, забота о здоровье и активное полноценное долголетие каждого жителя.
Марафон «За медицину здорового долголетия» стартовал в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.01
0.47
EUR 98.34
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на тематический день, посвященный гадюке
11 сентября в 18:30 в театре для детей и молодёжи «Мастерская» состоится премьера
Ко Всемирному дню бездомных животных: в Самаре пройдет акция "О пушистых с любовью"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев зовут на Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций "Хранимые Веками"

284
Самарцев зовут на Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций "Хранимые Веками"

Всероссийский фестиваль «Хранимые веками» вновь распахивает двери! Стартовала заявочная кампания шестого сезона, которая продлится до конца лета – до 31 августа. Возможность заявить о себе получат все: и профессиональные артисты, и самодеятельные авторы и исполнители, представляющие самые разные, даже отдаленные, уголки нашей страны. Организаторы фестиваля приглашают жителей и творческие коллективы Самарской области присылать свои работы.

Фестиваль, проводимый с 2019 года, за время своего существования из творческого смотра вырос до всероссийского движения за сохранение национальной музыкальной идентичности, в место притяжения для всех, кому дорога идея возрождения и популяризации музыкального наследия нашей Родины. И сегодня Фестиваль вновь дает старт тем, кто бережно хранит традиции предков и творит новую песенную летопись России.

В этом году фестиваль традиционно пройдет в несколько этапов: отборочный тур, когда все желающие смогут прислать свои произведения, и определение победителей экспертной комиссией во главе с Народным артистом России Львом Валерьяновичем Лещенко. Так же к оценке конкурсных работ привлечено Народное жюри, в которое приглашены победители фестивалей прошлых лет, чья задача – определить обладателя народного гран-при. Завершится фестиваль 3 октября 2026 г Церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов и звёздных гостей в Фольклорном центре «Москва».

Участникам необходимо представить аудиовизуальные произведения (видеоролики) в одной из номинаций: «Фольклорная песня» (фольклорная песня на русском языке, авторство принадлежит народу), «Современная фольклорная песня» (стилизованная народная песня на русском языке, соединяющая элементы традиционной народной музыки с современным звучанием) и «Новая песня о России» (авторская песня на русском языке, не имеющая широкой известности и ротации в СМИ).

«Что согревает душу человека? Песня. В ней – и смех детей за праздничным столом, и тихая грусть бабушкиного напева, и широта сердец народов, населяющих нашу землю», – говорит организатор и идейный вдохновитель фестиваля, президент фонда «Культурный код», заслуженный деятель искусств РФ Александр Ковалёв. – Не случайно 2026 год проходит под знаком единства народов России. Пока звучит народная музыка, жива наша общая семья. Это тот самый случай, когда тепло одного голоса умножается на тысячи, рождая настоящую магию единства».

По словам председателя Экспертного жюри Народного артиста России Л.В. Лещенко, проект, задуманный как поддержка национальных традиций, давно перешагнул рамки конкурса, став открытой площадкой для всех, кому дорога народная песня. Особую роль в этом играет переосмысление музыкального наследия: современные технологии, оригинальные аранжировки и свежие форматы, по словам маэстро, не просто обновляют звучание, а создают новый тренд, подтерждающий, что народная песня — это стильно, модно и по-настоящему молодо.

Фото: Алексей Бас, предоставлено пресс-службой фестиваля.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
248
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
365
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
734
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1115
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
15 августа 2026  10:58
15 августа в Самаре скорректировали маршруты движения общественного транспорта
1344
Весь список