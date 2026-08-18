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Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Ильей Сухих и личный прием граждан

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих.

Открывая встречу, глава региона положительно оценил работу муниципальной команды.

«За последние несколько месяцев каждую неделю у нас есть здесь повестка. Повестка позитивная. В правительстве региона, подводя итоги полугодия, отметили: команда Тольятти справляется на отлично со многими порученными направлениями. Видим по вводу объектов хорошую динамику. Видим, как через обращения людей меняется отношение к благоустройству, ремонту дорог», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, добавив, что качество работ положительно оценивается самими жителями.

Илья Сухих подробно доложил по ключевым темам встречи. Среди них – дальнейшее развитие муниципалитета, обеспечение безопасности, реализация федеральных и национальных проектов, в том числе «Формирование комфортной городской среды», «Инфраструктура для жизни», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Приоритетным направлением, по словам мэра города, остается обеспечение безопасности на промышленных объектах и жителей муниципалитета.

«В этом вопросе мы ведем очень серьезную работу: носит системный, плановый характер с конкретными жесткими сроками. У меня на личном контроле», – заверил глава города, поблагодарив областное правительство за системную поддержку.

Говоря о безопасности школьников, Илья Сухих сделал акцент и на нанесении дорожной разметки термопластиком около образовательных организаций: «Все образовательные учреждения, выходящие на магистральные дороги, новой разметкой у нас обеспечены: наносим термопластиком. Сейчас в городе вносим такую практику, чтобы всю разметку делать термопластиком: она не смывается, как обычная краска».

Глава Тольятти также рассказал о комплексной работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. «Мы стараемся дотянуться до каждого. Потому что не всегда человек к нам приходит с проблемой. Иногда он ее носит в себе и не знает, что ему могут помочь. Наша задача – дотянуться до каждого, иметь социальный паспорт каждой семьи, знать о потребностях и не только по просьбам, а самим понимать, что людям нужно, и подставлять плечо», – пояснил он.

Отдельным предметом встречи стала реализация национальных проектов на территории города. Илья Сухих отметил, что основные объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – все, что касается дорог, планируется сдать к «началу школьного сезона».

«Чтобы успеть к началу учебного года, нужно все объекты сдать 25 августа, а потом неделю еще при необходимости дорабатывать», – акцентировал губернатор.

Со своей стороны, Илья Сухих заверил, что все будет сделано в указанный срок, и вопрос также же находится на его личном контроле. «Провожу систематические объезды этих территорий и сам лично слежу за ходом работ», – пояснил глава города.

Отдельное внимание было уделено благоустройству Центральной площади в Тольятти. Губернатор напомнил о своем обещании, данном жителям в 2024 году, – в течение двух лет преобразить эту территорию.

Илья Сухих подтвердил, что обязательство будет исполнено: физическая готовность объекта запланирована на 30 сентября. По его словам, в настоящее время из 13 тыс. кв. метров твердого покрытия уложено 6 тыс. кв. м. Также процедуру настройки проходит фонтан, который станет уникальным.

Глава региона поручил ускорить темпы работ, чтобы выдержать установленные сроки.

Вячеслав Федорищев также отметил особую роль стратегического партнера – ПАО «Сбербанк России» в реализации проекта. «Это не просто банк, не просто экосистема, это настоящий стратегический партнер региона. Я знаю, как Герман Оскарович Греф относится к Самарской области, к Тольятти. Очень многие проекты финансируются благодаря поддержке Сбера», – сказал губернатор.

В рамках рабочей поездки в Тольятти Вячеслав Федорищев совместно с Ильей Сухих провел личный прием граждан. К главе региона обратились члены семей участников специальной военной операции. По каждому вопросу губернатор дал конкретные поручения. В частности, Вячеслав Федорищев поручил оказать содействие супруге бойца с документами для оформления льготы при постановке ребенка в очередь в детский сад. Губернатор также поинтересовался условиями проживания семьи и наличием детской площадки во дворе, отметив, что таких пространств для семей с детьми должно быть больше.

В этом вопросе поддержал и депутатский корпус – с инициативой вышел заместитель председателя Думы городского округа Тольятти, президент Тольяттинской городской общественной организации «Спортивный клуб «Мега-Лада» Алексей Степанов, который также принимал участие в приеме граждан.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Самара Тольятти

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