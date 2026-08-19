В Тольятти, в Парке Победы, прошел рейд, направленный на контроль соблюдения правил дорожного движения

В Тольятти, в Парке Победы, прошел межведомственный рейд, направленный на контроль соблюдения правил дорожного движения и профилактику нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности.

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации города, добровольной народной дружины (ДНД) и общественники.

Совместными усилиями специалисты провели комплексную работу по повышению дорожной безопасности.

В ходе рейда полицейские проверяли документы у владельцев транспортных средств, а также определяли мощность и категорию используемых СИМ. Особое внимание уделялось профилактике дорожно транспортных происшествий с участием электросамокатов.

Среди наиболее распространённых нарушений, выявленных в ходе мероприятия, - передвижение на одном электросамокате вдвоём и пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешиваясь.

Сотрудники полиции отметили, что подобные действия создают серьёзную угрозу безопасности не только для самих пользователей СИМ, но и для других участников дорожного движения.

Для профилактики нарушений полицейские провели разъяснительную работу, в ходе которой напомнили горожанам о ключевых требованиях ПДД и вручили тематические памятки.

Организаторы рейда подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе и призвали пользователей СИМ ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, помня о том, что средства индивидуальной мобильности - это источник повышенной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области