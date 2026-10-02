Полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Самаре

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о возможном сбыте наркотиков 18-летним безработным жителем Безенчука, ранее не судимым, проживающим в Промышленном районе областного центра.

С целью проверки полученных сведений полицейские организовали мероприятия по задержанию злоумышленника. У одного из домов, расположенных на улице Кирова, в ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, полицейские в одежде задержанного обнаружили и изъяли пакет с белым веществом.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства задержанного в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с белым веществом, мобильный телефон, а также электронные весы, пакеты и другие предметы для фасовки наркотиков.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Исследование в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения в особо крупном размере, общей массой 455 граммов.

Задержанный пояснил полицейским, что он нашёл в сети Интернет объявление о «лёгком заработке» и в течение нескольких месяцев получал указания от анонимного куратора через мессенджер по реализации оптовых партий наркотиков на территории областного центра.

В ходе предварительного расследования уголовного дела следователями изучена переписка в мессенджере, в которой задержанный общался с куратором под вымышленным именем. Собеседники вели разговор о сбыте запрещенных средств под легендой курьерской доставки готовой еды.

В настоящее время следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области