Самарскую область посетил с рабочим визитом руководитель Росстандарта Антон Шалаев,

Самарский ЦСМ отметил 100-летие: вековой путь от поверочной палаты до одного из крупнейших метрологических центров России.

1 октября 2026 года ФБУ «Самарский ЦСМ» торжественно отметил 100-летие со дня основания. В рамках торжественных мероприятий Самарскую область посетил с рабочим визитом руководитель Росстандарта Антон Павлович Шалаев, который посетил ряд предприятий региона и оценил возможности обновленного производственного корпуса центра, и, конечно же, вручил награды отличившимся сотрудникам.

История длиной в век

История самарской метрологической службы началась 1 октября 1926 года, когда в Самаре была создана самостоятельная Поверочная палата мер и весов. До этого в губернии действовало отделение Саратовской поверочной палатки № 17, которое занималось в основном поверкой и клеймением весов и гирь.

Сегодня ФБУ «Самарский ЦСМ» — один из крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в Поволжье и входит в первую двадцатку крупнейших профильных центров России.

Ключевые показатели:

Более 300 высококвалифицированных инженеров, метрологов и специалистов по стандартизации;

Свыше 3 000 высокоточных средств измерений, включая десятки вторичных эталонов единиц физических величин;

Область аккредитации охватывает более 1 700 групп средств измерений;

Услугами центра пользуются более 3 000 предприятий;

Ежегодно поверку и калибровку проходят почти 250 000 единиц оборудования предприятий Самарской области;

Филиалы работают в Отрадном, Сызрани и Тольятти.

Основные направления деятельности центра:

поверка и калибровка средств измерений (более 1 000 типов приборов);

сертификационные испытания товаров народного потребления, строительных материалов, продуктов питания, нефтепродуктов и других видов продукции;

метрологическая экспертиза технической документации;

техническое обслуживание медицинской техники;

радиационный контроль.

В связи с ростом производственных масштабов и задач в областной столице на улице Аэродромной скоро откроется ещё один корпус Самарского ЦСМ. Трёхэтажное здание, построенное в 80-х годах, реконструировали и адаптировали для работы уникальных установок и рабочих эталонов центра.

Здесь разместили установки для поверки и калибровки:

средств измерения расхода и массы жидкости;

газовых устройств и приборов учёта;

бесконтактных измерителей температуры;

средств измерения уровня и многое другое

Большая часть оборудования — отечественного производства. Специалисты центра проводят поверку свыше 1,7 тысячи групп средств измерений методом сличения с эталоном. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев побывал в производственных помещениях и лабораториях, а также в бюро приёма средств измерений нового корпуса.

Торжественное мероприятие, посвящённое столетию центра, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета в полдень. В зале собрались более 600 человек — сотрудники ЦСМ, ветераны и около 200 представителей предприятий-партнёров.

В фойе театра были развёрнуты большая фотовыставка об истории центра и выставка раритетных средств измерений, которая в будущем ляжет в основу музея метрологии и стандартизации Самарской области.

Поздравить работников центра от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева прибыл его первый заместитель — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

«Работа вашего учреждения — это невидимый, но крайне важный каркас экономики региона. Без точных измерений, без единых стандартов невозможно ни промышленное производство, ни строительство, ни здравоохранение, ни торговля. Вы защищаете интересы потребителей и помогаете бизнесу соответствовать самым строгим требованиям. Более 400 крупных и средних предприятий и тысячи субъектов малого бизнеса доверяют вам точность своих измерений, и среди них — компании, которые представляют ключевые отрасли экономики. Отдельно хочу отметить ваш вклад в импортозамещение и работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ваш труд способствует не только экономическому развитию страны, но и росту её оборонной мощи. Это именно та работа, которая сегодня особенно нужна всем нам», — передал метрологам слова поздравления Губернатора Виталий Шабалатов.

Отличившимся сотрудникам председатель Правительства вручил заслуженные награды государственного и регионального уровня.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев также вручил большое количество наград и подарков самым заслуженным работникам Центра.

«За эти 100 лет проделан очень большой путь. От буквально нескольких людей-поверителей, которые работали здесь в 1926 году, до первой двадцатки крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в Российской Федерации. Работают свыше 300 профессиональных инженеров, в центре более трёх тысяч высокоточных средств измерения», — подчеркнул Антон Шалаев.

Глава Росстандарта пожелал центру не прекращать развития и всегда слышать инициативы предприятий.

В ходе церемонии награждения заслуженные награды — от почётных грамот Росстандарта и Губернатора до благодарностей полпредства и губернской думы — получили более 40 сотрудников центра.

В ближайшие годы Самарский ЦСМ планирует:

продолжить расширение компетенций под задачи региональной промышленности;

внедрить цифровые сервисы (личные кабинеты, мобильные приложения);

улучшить качество обслуживания за счёт нового лабораторно-производственного комплекса;

развивать испытательную базу — в Тольятти открыт новый испытательный центр под задачи автомобильного кластера, где расширяется линейка услуг для испытаний промышленной продукции, автокомпонентов и много другого;

продолжить просветительскую работу и сотрудничество в рамках Метрологического образовательного кластера Росстандарта

Фото: Росстандарт