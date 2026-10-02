Самарскую область посетил с рабочим визитом руководитель Росстандарта Антон Шалаев,

Я нашел ошибку
Главные новости:
 Температура воздуха 3 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
3 октября в регионе местами мокрый снег и дождь, ночью до -3°С, днем до +7°С
В Молодёжном центре «Лесная сказка» подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив
Более 120 участников со всех регионов ПФО: в Самарской области выбрали лучшие социально значимые молодёжные инициативы
Финал конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» проводится в 2026 году в Новом Уренгое.
Мастер производственного обучения представил регион на Всероссийском конкурсе «Мастер года»
Виктория Доклова в 2026 году окончила Самарский государственный социально-педагогический университет. Ее педагогический стаж – 4 года. Также она является победителем зонального этапа конкурса «Учитель года».
В Самарской области учитель химии Виктория Доклова стала одним из победителей программы «Земский учитель» 
«Программа фактически даёт вторую жизнь деревне» - так глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн описывает перемены, которые принесла программа «Комплексное развитие сельских территорий».
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» создаёт комфортную инфраструктуру в сёлах губернии
Работы с ограничением водоснабжения запланированы в Самаре уже в эти выходные - 4 октября.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы с 4 по 9 октября
Самарская область вошла в шорт-лист технологической премии Startup Summit Awards в номинации «Лучшая региональная практика по поддержке стартапов и венчурных инвесторов».
Практика поддержки стартапов и венчурных инвесторов региона вошла в шорт-лист премии Startup Summit Awards
5 октября филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на телебашне в нашем городе в честь Дня учителя.
Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День учителя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.25
-0.31
EUR 94.53
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарскую область посетил с рабочим визитом руководитель Росстандарта Антон Шалаев,

200
1 октября 2026 года ФБУ «Самарский ЦСМ» торжественно отметил 100-летие со дня основания.

Самарский ЦСМ отметил 100-летие: вековой путь от поверочной палаты до одного из крупнейших метрологических центров России.
1 октября 2026 года ФБУ «Самарский ЦСМ» торжественно отметил 100-летие со дня основания. В рамках торжественных мероприятий  Самарскую область посетил с рабочим визитом руководитель Росстандарта Антон Павлович Шалаев, который посетил ряд предприятий региона и оценил возможности обновленного  производственного корпуса центра, и, конечно же, вручил награды отличившимся сотрудникам.
История длиной в век
История самарской метрологической службы началась 1 октября 1926 года, когда в Самаре была создана самостоятельная Поверочная палата мер и весов. До этого в губернии действовало отделение Саратовской поверочной палатки № 17, которое занималось в основном поверкой и клеймением весов и гирь.
Сегодня ФБУ «Самарский ЦСМ» — один из крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в Поволжье и входит в первую двадцатку крупнейших профильных центров России.
Ключевые показатели:
Более 300 высококвалифицированных инженеров, метрологов и специалистов по стандартизации;
Свыше 3 000 высокоточных средств измерений, включая десятки вторичных эталонов единиц физических величин;
Область аккредитации охватывает более 1 700 групп средств измерений;
Услугами центра пользуются более 3 000 предприятий;
Ежегодно поверку и калибровку проходят почти 250 000 единиц оборудования предприятий Самарской области;
Филиалы работают в Отрадном, Сызрани и Тольятти.
Основные направления деятельности центра:
поверка и калибровка средств измерений (более 1 000 типов приборов);
сертификационные испытания товаров народного потребления, строительных материалов, продуктов питания, нефтепродуктов и других видов продукции;
метрологическая экспертиза технической документации;
техническое обслуживание медицинской техники;
радиационный контроль.
В связи с ростом производственных масштабов и задач в областной столице на улице Аэродромной скоро откроется ещё один корпус Самарского ЦСМ. Трёхэтажное здание, построенное в 80-х годах,  реконструировали и адаптировали для работы уникальных установок и рабочих эталонов центра.
Здесь разместили установки для поверки и калибровки:
средств измерения расхода и массы жидкости;
газовых устройств и приборов учёта;
бесконтактных измерителей температуры;
средств измерения уровня и многое другое
Большая часть оборудования — отечественного производства. Специалисты центра проводят поверку свыше 1,7 тысячи групп средств измерений методом сличения с эталоном. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев побывал в производственных помещениях и лабораториях, а также в бюро приёма средств измерений нового корпуса.
Торжественное мероприятие, посвящённое столетию центра, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета в полдень. В зале собрались более 600 человек — сотрудники ЦСМ, ветераны и около 200 представителей предприятий-партнёров.
В фойе театра были развёрнуты большая фотовыставка об истории центра и выставка раритетных средств измерений, которая в будущем ляжет в основу музея метрологии и стандартизации Самарской области.
 Поздравить работников центра от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева прибыл его первый заместитель — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.
«Работа вашего учреждения — это невидимый, но крайне важный каркас экономики региона. Без точных измерений, без единых стандартов невозможно ни промышленное производство, ни строительство, ни здравоохранение, ни торговля. Вы защищаете интересы потребителей и помогаете бизнесу соответствовать самым строгим требованиям. Более 400 крупных и средних предприятий и тысячи субъектов малого бизнеса доверяют вам точность своих измерений, и среди них — компании, которые представляют ключевые отрасли экономики. Отдельно хочу отметить ваш вклад в импортозамещение и работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Ваш труд способствует не только экономическому развитию страны, но и росту её оборонной мощи. Это именно та работа, которая сегодня особенно нужна всем нам», — передал метрологам слова поздравления Губернатора Виталий Шабалатов.
Отличившимся сотрудникам председатель Правительства вручил заслуженные награды государственного и регионального уровня.
Руководитель Росстандарта Антон Шалаев также вручил большое количество наград и подарков самым заслуженным работникам Центра. 
«За эти 100 лет проделан очень большой путь. От буквально нескольких людей-поверителей, которые работали здесь в 1926 году, до первой двадцатки крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в Российской Федерации. Работают свыше 300 профессиональных инженеров, в центре более трёх тысяч высокоточных средств измерения», — подчеркнул Антон Шалаев.
Глава Росстандарта пожелал центру не прекращать развития и всегда слышать инициативы предприятий.
В ходе церемонии награждения заслуженные награды — от почётных грамот Росстандарта и Губернатора до благодарностей полпредства и губернской думы — получили более 40 сотрудников центра.
В ближайшие годы Самарский ЦСМ планирует:
продолжить расширение компетенций под задачи региональной промышленности;
внедрить цифровые сервисы (личные кабинеты, мобильные приложения);
улучшить качество обслуживания за счёт нового лабораторно-производственного комплекса;
развивать испытательную базу — в Тольятти открыт новый испытательный центр под задачи автомобильного кластера, где расширяется линейка услуг для испытаний промышленной продукции, автокомпонентов и много другого;
продолжить просветительскую работу и сотрудничество в рамках Метрологического образовательного кластера Росстандарта

 

Фото:   Росстандарт

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев встретился с Максимом Орешкиным. Обсудили развитие Самарской области.
02 октября 2026, 17:06
Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя администрации Президента Максимом Орешкиным
Вячеслав Федорищев встретился с Максимом Орешкиным.  Обсудили развитие Самарской области. Политика
2
 Температура воздуха 3 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
02 октября 2026, 16:49
3 октября в регионе местами мокрый снег и дождь, ночью до -3°С, днем до +7°С
 Температура воздуха 3 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица. Экология
52
В Молодёжном центре «Лесная сказка» подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив
02 октября 2026, 16:39
Более 120 участников со всех регионов ПФО: в Самарской области выбрали лучшие социально значимые молодёжные инициативы
В Молодёжном центре «Лесная сказка» подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив Общество
76
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
253
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
556
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
942
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
855
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
755
Весь список