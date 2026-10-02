Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
 Температура воздуха 3 октября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
3 октября в регионе местами мокрый снег и дождь, ночью до -3°С, днем до +7°С
В Молодёжном центре «Лесная сказка» подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив
Более 120 участников со всех регионов ПФО: в Самарской области выбрали лучшие социально значимые молодёжные инициативы
Финал конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» проводится в 2026 году в Новом Уренгое.
Мастер производственного обучения представил регион на Всероссийском конкурсе «Мастер года»
Виктория Доклова в 2026 году окончила Самарский государственный социально-педагогический университет. Ее педагогический стаж – 4 года. Также она является победителем зонального этапа конкурса «Учитель года».
В Самарской области учитель химии Виктория Доклова стала одним из победителей программы «Земский учитель» 
«Программа фактически даёт вторую жизнь деревне» - так глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн описывает перемены, которые принесла программа «Комплексное развитие сельских территорий».
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» создаёт комфортную инфраструктуру в сёлах губернии
Работы с ограничением водоснабжения запланированы в Самаре уже в эти выходные - 4 октября.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы с 4 по 9 октября
Самарская область вошла в шорт-лист технологической премии Startup Summit Awards в номинации «Лучшая региональная практика по поддержке стартапов и венчурных инвесторов».
Практика поддержки стартапов и венчурных инвесторов региона вошла в шорт-лист премии Startup Summit Awards
5 октября филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на телебашне в нашем городе в честь Дня учителя.
Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День учителя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.25
-0.31
EUR 94.53
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

224
Только со 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц.

Только со 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц.

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

«Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника в этом году Билайн предлагает клиентам на 30 дней бесплатно подключить сервисы для связи, безопасности и развлечений по принципу: «сначала пользуйтесь — потом решайте». Услуги отключатся автоматически, а при необходимости их действие можно будет продлить.

Так, со 2 по 9 октября все клиенты с предоплатной системой расчетов оператора независимо от текущего тарифа смогут подключить один, несколько или сразу все шесть сервисов*:

Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.

«Безлимит на 30 дней» позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу.

«Раздача PRO» позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.

«Моё имя сети» позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё.

«Облако Билайн» на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.

«Книги Билайн» обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Специальные условия действуют только в праздничную неделю. Каждым из сервисов можно будет пользоваться бесплатно 30 дней с момента подключения. Билайн предусмотрел праздничный бонус и для клиентов, которые уже платно пользуются сервисами из предложения. Тем, у кого подключены четыре или более таких услуг, оператор начислит 300 бонусных рублей, которые можно потратить на услуги связи.

Принципы доступности и выбора Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже доступен beeGPT** — первый в своём роде мультиязычный ИИ-сервис, объединивший возможности нейросетей и управление связью в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.

*С 02.10.2026 по 09.10.2026 в приложении Билайн (12+) (при необходимости обновите приложение для доступности услуг) бесплатное подключение для клиентов с предоплатной системой расчетов на 30 дней услуг «Виртуальный помощник PRO», «Безлимит на 30 дней», «Раздача PRO», «Мое имя сети», «Билайн Облако», «Билайн Книги» (если у абонента не подключены их платные версии). Через 30 дней услуги отключаются автоматически. «Безлимит на 30 дней» недоступен абонентам Чукотского АО и Норильска. Абонентам, пользующимся на платной основе 4 и более акционными услугами, начисляется 300 бонусных руб.

**beeGPT (би-джи-пи-ти) — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба Билайна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
253
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
556
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
942
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
855
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
30 сентября 2026  13:59
Вячеслав Федорищев договорился о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти
755
Весь список