Сотрудники минздрава региона прошли вакцинацию от гриппа

Сегодня коллектив министерства здравоохранения Самарской области прошел вакцинацию против гриппа. Для удобства сотрудников организовали работу мобильной бригады Самарской областной клинической больницы № 2. Медработники развернули прививочный пункт прямо в здании ведомства, что позволило специалистам пройти процедуру без отрыва от выполнения рабочих задач.

Вакцинация прошла организованно: перед процедурой каждый сотрудник прошел обязательный осмотр врача. Сама манипуляция заняла всего несколько минут. Прививку сделали все желающие, в том числе и руководство министерства.

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко проходит вакцинацию ежегодно.

«Мы решили показать личным примером, что защита от гриппа — это важный шаг для каждого. Вакцинация — это не только забота о собственном здоровье, но и ответственность перед коллегами, семьей и пациентами. Чтобы создать коллективный иммунитет, прививку должны сделать как можно больше людей — и в первую очередь те, кто ежедневно контактирует с людьми», — отметил Сергей Вдовенко.

Он подчеркнул, что прививочная кампания в регионе идет активными темпами, и призвал жителей не откладывать: «Грипп опасен осложнениями. Сделайте прививку — это самое простое и надежное средство защиты. Мы уже сделали свой выбор. Присоединяйтесь!».

Напоминаем, что в регионе действует программа выездной вакцинации. По заявке от организации прививочная бригада может приехать на предприятие.

«Работодатель может организовать для сотрудников добровольную вакцинацию за счет компании. Такое решение необходимо закрепить в локальном акте организации или трудовых договорах. Можно провести процедуру централизованно или предоставить сотрудникам возможность пройти вакцинацию самостоятельно в рабочее время с сохранением заработной платы», — подчеркнул Сергей Вдовенко.

Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации. На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. Также подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.

Фото: минздрав СО