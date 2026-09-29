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В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа

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В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа

Вакцинацию уже прошли более 40 тысяч жителей губернии.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов сделал прививку против гриппа и призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики, главной из которых остается вакцинация.

«Единственный надёжный метод защиты от вирусной инфекции на сегодняшний день — это вакцинация. Многолетний опыт прививочных кампаний против гриппа показывает: вакцинация эффективна и безопасна. Профилактические мероприятия особенно важны сейчас, в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями», — рассказал Андрей Орлов.

Традиционно в период прививочной кампании защититься можно сразу от нескольких инфекций. Людям из групп риска — пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендована вакцинация от пневмококковой инфекции. Сделать прививку от нее можно по согласованию с лечащим врачом.

Чтобы создать необходимую иммунную прослойку, привиться должны до 60% населения. В регион уже поступило более 500 тысяч доз вакцины против гриппа.

«Вакцинация значительно снижает риск развития серьезных осложнений как гриппа, так и пневмококковой инфекции. Сочетание этих вакцин особенно для людей пожилого возраста старше 60 лет позволяет сформировать ту подушку безопасности, которая помогает предупредить распространение инфекций и их тяжёлое течение», — подчеркнул руководитель ведомства.

Пройти вакцинацию можно в одном из 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте вакцинации, которая размещена на сайте областного минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учёбы. Сделать прививку можно бесплатно при наличии полиса ОМС — достаточно обратиться в ближайшую поликлинику.

Особое внимание уделяется группам риска: пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Именно у них грипп чаще всего вызывает серьёзные осложнения, включая пневмонию и обострение хронических патологий. Врачи напоминают, что иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, поэтому откладывать прививку не стоит — лучше сделать её сейчас.

Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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