В Самарской области ввели карантин по бешенству

Из-за смертельного заболевания в Самарской области объявили карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Очаг болезни зафиксировали в Красноярском районе, в селе Старосемейкино. В частном доме на улице Рабочей выявили животное, зараженное бешенством. Вид зверя не уточняется. Неблагополучной признали территорию вокруг этого дома, радиус зоны составил один километр.

Вход посторонним туда закрыт. Исключение сделали для людей, которые там живут, и для специалистов государственной ветеринарной службы, пишет 63.ру.