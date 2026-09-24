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Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании

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Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании

В Большеглушицкой центральной районной больнице введено в эксплуатацию новое эндоскопическое оборудование. Оно позволяет более детально оценивать состояние слизистой желудочно-кишечного тракта.

«На новом оборудовании изображение лучше, проработка деталей более чёткая. Это важно для точной диагностики и своевременного выявления патологий. Мы проводим как ФГДС, так и колоноскопию, поэтому качество визуализации имеет ключевое значение», – рассказал врач-эндоскопист Александр Шилимин.

Ежедневно проводится в среднем около 10 процедур. После проведения капитального ремонта исследования ФГДС и колоноскопия проводятся в двух отдельных кабинетах, каждый из которых оборудован современными зонами для обработки и стерилизации инструментов.

Благодаря мероприятиям национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального Правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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