В Саратовской области произошло возгорание в летном училище

В Саратовской области на территории Краснокутского летного училища гражданской авиации произошел пожар. О пострадавших сведений на данный момент нет, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, пламя охватило стационарную авиаремонтную мастерскую в городе Красный Кут. На место едут экстренные службы», — сказано в посте.

Информации о причинах возгорания пока также нет. В пресс-службе управления МЧС Саратовской области данные СМИ в настоящий момент не прокомментировали.

Краснокутское летное училище гражданской авиации имени заслуженного пилота СССР И.Ф. Васина (ККЛУ ГА) находится в городе Красный Кут. Образовано на базе Качинского летного училища, эвакуированного в Красный Кут в 1941 году. С 2009 года является филиалом Ульяновского Института Гражданской Авиации.

Авиационное училище готовит курсантов по программе «Летная эксплуатация летательных аппаратов» в сфере гражданской авиации. Обучение направлено на получение лицензий частного (PPL) и коммерческого пилота (CPL). Обучение осуществляется как на платной, так и на бюджетной основе. Его срок составляет два года и 10 месяцев в очном формате, пишет Газета.