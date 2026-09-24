В Самаре завершился купальный сезон — температура воды в Волге опустилась до +15 градусов. Свою работу на всех 14 спасательных постах завершили 44 спасателя. За сезон ими спасено 18 жизней, в том числе 11 детей.

«Теперь, когда посты закрыты, ответственность за безопасность полностью лежит на самих отдыхающих. Просим быть вдвойне осторожными и не оставлять без присмотра детей», — сказал руководитель Управления гражданской защиты администрации города Самары Евгений Вдовин.

Специалисты МАУ «Самарская набережная» начали подготовку пляжного оборудования к зимнему хранению — предстоит демонтировать более 1,4 тысячи единиц.

«Только за лето собрали около трех тысяч кубометров мусора с пляжей протяженностью почти 4 км. Призываю бережно относиться к труду наших сотрудников», — подчеркнул директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.