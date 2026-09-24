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С конца сентября меняется расписание судов из Самары в Винновку и Зольное

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С конца сентября меняется расписание судов из Самары в Винновку и Зольное

Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Суда будут курсировать между Самарой и Винновкой раз в день ежедневно с выходом из Самары в 18:00 (до Шелехмети) и из Шелехмети — в 19:15. По будням дополнительно по тому же маршруту с выходом, соответственно, в 08:15 и 09:30. Непосредственно до Винновки можно доехать только в выходные в 08:15 из Самары, из населенного пункта судно выйдет в 13:15.

Раз в день можно будет проехать по маршруту Самара — Зольное. С пятницы по четверг — отправление из столицы региона в 07:45, из Зольного — в 15:00. В пятницу — воскресенье время отбытия, соответственно, 08:30 и 15:00.

Также по пятницам, субботам и воскресеньям будет отправляться борт по урезанному маршруту до Гавриловой Поляны. Отправление из Самары в 07:45, из Гавриловой Поляны — в 17:00, пишет Обоз-инфо.

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