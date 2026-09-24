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В СамГМУ запустили сеть лабораториумов для школьников

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В СамГМУ запустили сеть лабораториумов для школьников

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разработали и запустили сеть образовательных лабораториумов. Это интерактивные площадки для школьников, где наука превращается в увлекательное приключение. Уже состоялся первый в этом учебном году лабораториум «Генетический код», где дети узнали, что такое ДНК и познакомились с методами молекулярной биологии.

Лабораториумы организованы на базе Учебно-исследовательской лаборатории (УИЛ) молекулярной биологии СамГМУ и кафедры общей и молекулярной биологии. Здесь учащиеся с 1-11 класс получают компетенции для работы на современном аналитическом оборудовании, навыки интерпретации результатов молекулярно-генетических исследований, приобретают навыки работы с микроскопом и проведения экспериментов.

«Когда создавалась наша лаборатория, основной целью было обучение студентов в рамках дисциплин, проводимых на кафедре общей и молекулярной биологии, – говорит заведующая Учебно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии СамГМУ Юлия Халитова. – А теперь у нас также есть сеть лабораториумов, экскурсии и мастер-классы для школьников, и все это вызывает большой интерес. Запуск лабораториумов — важный шаг в развитии профориентационной работы СамГМУ. Проект не только пробуждает у школьников интерес к биологии и медицине, но и формирует практические навыки работы с лабораторным оборудованием, что особенно ценно для будущих абитуриентов медицинского университета».

Так, ученикам 1-4 классов на лабораториуме «Микромагия» предлагают познакомиться с микроскопом и создать первые собственные препараты. Школьники 5-6 классов на лабораториуме «По следам Гука» осваивают микроскопию и изучают, как устроены покровы и ткани живых организмов. На занятиях «Генетический код» учащиеся 5-11 классов разбираются, что такое ДНК, ищут хромосомы под микроскопом, знакомятся с методами молекулярной биологии и пробуют провести один из этапов ПЦР - анализа.

Для 9-11 классов в УИЛ молекулярной биологии проводят лекции по медицинской генетике, для 9-10 классов - курс «Живые датчики: биотестирование городских почв с выходом на цитогенетику», для 10-11 классов – «Молекулярная биология: теория и практика в реальной лаборатории». Для старших классов также есть углубленные курсы «Медицинская генетика» и «Основы матричного синтеза».

«УИЛ молекулярной биологии СамГМУ – это не просто лаборатория, а пространство, где школьники могут примерить на себя роль исследователя. Здесь учат работать на современном оборудовании, интерпретировать результаты и выбирать будущую профессию осознанно», – говорит Юлия Халитова.

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