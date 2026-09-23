В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений

В Самаре продолжается комиссионная оценка готовности объектов к отопительному сезону. На данный момент подготовлено 98,5% зданий соцучреждений, в системе «Электронное ЖКХ» размещено более 8 тысяч паспортов готовности многоквартирных домов.

Основные замечания к управляющим компаниям касаются наладки, промывки и отсутствия узлов учета тепловой энергии. На особом контроле ГЖИ — установка терморегуляторов.

«Устройства не допускают превышения температуры теплоносителя выше 75 градусов и помогают безопасно пользоваться коммунальной услугой», — отметил руководитель Центрального управления жилищного надзора ГЖИ Вячеслав Тихонов.