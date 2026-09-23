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Начался приём заявок на звание «Молодёжная столица России – 2027»

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Начался приём заявок на звание «Молодёжная столица России – 2027»

23 сентября открыт приём заявок на специальную номинацию «Молодёжная столица России – 2027» Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». За звание могут побороться региональные центры, которые развивают молодёжную среду и инфраструктуру, создают возможности для развития и самореализации молодых людей и становятся точками притяжения молодёжи со всей страны. Подать заявку можно до 16 октября на платформе «Молодёжь России». Победителя объявят 19 декабря на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия» в Москве. Организатор премии – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«В этом году мы выбираем “Молодёжную столицу России“ уже в пятый раз.
Впервые молодые жители включаются в отбор с самого начала: решение об участии по-прежнему принимают город и регион, но содержание заявки и результат первого этапа во многом зависят от самой молодёжи. Новый формат покажет номинантов глазами молодых  какие возможности город создаёт для учёбы, профессионального развития, предпринимательства, творчества и общественной деятельности. Вместе с городом-победителем мы будем развивать эти возможности дальше: проводить федеральные мероприятия, открывать молодёжные центры и образовательные программы, поддерживать и усиливать систему работы с молодёжью, которая сохранится на долгие годы  это подтверждает опыт предыдущих городов-победителей. Финальным этапом отбора станет народное голосование, принять участие в котором сможет каждый желающий на портале “Госуслуги“»,  отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.

В этом году лицом заявки становится молодёжная команда города – представители сообществ, которые отражают его экономику, культуру и возможности для молодых людей. На первом этапе номинантам предстоит подготовить творческую видеовизитку, отвечающую на вопрос: «Почему именно в нашем городе сегодня хочется провести молодость?». Видеовизитка размещается в официальном сообществе ВКонтакте регионального молодежного центра профильного органа власти или другой организации, отвечающей за реализацию молодёжной политики в регионе.

Поддержать заявку сможет любой житель: для этого необходимо опубликовать
в социальных сетях пост о своем городе и рассказать, почему именно он достоин стать Молодёжной столицей России, поделиться фотографиями, видео, историями
о городе, его молодёжи, проектах и возможностях.  В публикации необходимо использовать хэштег #молодёжнаястолица2027 и #[названиесвоегогорода]. Благодаря таким публикациям город получит дополнительные баллы. При подсчёте будет учитываться число уникальных авторов, разнообразие постов и качество контента.

На первых этапах конкурса оценивать заявки городов будет экспертное жюри.
В него войдут лидеры общественного мнения – представители разных регионов, профессиональных и общественных сфер: участники специальной военной операции
и Герои России, предприниматели, представители добровольческого движения, спортсмены, артисты, общественные деятели и лидеры молодёжных сообществ. Жюри будет сопровождать конкурс на всех этапах до «народного» голосования.

По итогам первого этапа будут определены 10 городов-полуфиналистов. Они подготовят «Заявочную книгу», в которой представят свою молодёжную среду, возможности для самореализации, сообщества, локальную идентичность, программу событий на год и партнёрские инициативы. Книги помогут экспертам комплексно оценить потенциал городов и по итогам двух этапов отбора определить пять финалистов. Они примут участие в медиапроекте «Тур по молодёжным столицам», благодаря которому команды городов покажут аудитории молодёжную инфраструктуру, сообщества, проекты и молодых лидеров. Сюжеты о городах-финалистах выйдут на мультимедийных платформах и в социальных сетях: это поможет аудитории ближе познакомиться с номинантами перед финалом.

Завершающим этапом станет народное голосование, которое пройдёт
с 1 по 18 декабря на портале «Госуслуги». Отдать свой голос сможет любой желающий гражданин, а уже 19 декабря «Молодёжную столицу России – 2027» традиционно объявят на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в Национальном центре «Россия». Подробности на сайте премии время-молодых.рф

 

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