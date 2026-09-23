Главу самарского села Шентала уволили за премии, выписанные себе

Глава сельского поселения Шентала Самарской области отправили в досрочную отставку. Районная прокуратура доказала в суде факт нарушений, которые привели к прекращению полномочий сельского головы в связи с утратой доверия.

В разделе сельского поселения на сайте областного правительства главой Шенталы, избранным Собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, значится Василий Иванович Миханьков.

«Установлено, что глава сельского поселения Шентала самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов», — сообщили в областной прокуратуре .



Надзорное ведомство, выявив нарушение антикоррупционного законодательства, рекомендовало Собранию представителей сельского поселения прекратить полномочия главы. Однако этого не произошло. Прокуратура обратилась в суд, который решил отправить чиновника в досрочную отставку. Решение вступило в законную силу, пишет Самара-АиФ.