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«Я была уверена, что моя помощь потребуется»: история самарского донора костного мозга

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«Я была уверена, что моя помощь потребуется»: история самарского донора костного мозга

Консультант министерства имущественных отношений Самарской области Светлана Сидорова вступила в федеральный регистр доноров костного мозга летом 2023 года.

Светлана никогда не была донором крови, но однажды в разговоре с сестрой узнала, что недавно она сдала кровь и вступила в регистр потенциальных доноров костного мозга. Единственная мысль, которая промелькнула у Светланы, – почему я до сих пор не состою в этом регистре?

«Какое-то внутреннее ощущение подсказывало мне, что необходимо вступить в регистр. Я изучила всю информацию: какие есть противопоказания, как происходит забор клеток, как подать заявление. Отправила заявление через Госуслуги и спустя некоторое время приехала на станцию переливания крови с конкретной целью – пополнить ряды вступивших в регистр. Что и сделала в этот день, сдав кровь как донор, и одну дополнительную пробирку для вступления в регистр», — рассказала Светлана.

Она была уверена, что ее помощь обязательно потребуется. Ровно через год ей позвонили специалисты Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА России и сообщили, что генотип совпал с данными пациента, который нуждался в пересадке костного мозга. Светлана повторно приехала на станцию переливания крови для сдачи дополнительных пробирок для проведения расширенного типирования.

«Этот звонок очень взволновал меня. Я даже не сразу поверила, что так быстро всё совпало. Сомнений не было – согласилась. Сдала дополнительные анализы, благодаря участию врачей поликлиники быстро прошла необходимое медицинское обследование. Все сработали очень оперативно, узнав, что моей помощи ждет тяжелобольной пациент», — отметила Светлана.

Её генетическим близнецом, который нуждался в трансплантации, был мужчина 1990 года рождения. В декабре 2024 года она поехала в Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России, где прошла процедуру сдачи гемопоэтических стволовых клеток. Процедура длилась 5 часов под контролем врачей.

Все время с момента прохождения процедуры сдачи клеток костного мозга Светлана находится в постоянном контакте с куратором научно-исследовательского института гематологии и переливания крови, интересуется каждые три месяца состоянием пациента. В декабре будет ровно 2 года с момента трансплантации. Пациент вошел в стойкую ремиссию и продолжает свой путь к выздоровлению. Светлана продолжает работать и верить, что они когда-нибудь встретятся. Ведь совсем скоро при обоюдном желании это будет возможно.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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