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В Самаре проводят «горячую линию», посвященную профилактике гриппа и ОРВИ

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В Самаре проводят «горячую линию», посвященную профилактике гриппа и ОРВИ

С 21 сентября до 2 октября специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводят «горячую линию», посвященную профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты расскажут о вакцинации, формировании иммунитета и мерах личной защиты, а также дадут советы родителям — как снизить риск заражения у детей.

Телефоны консультирования:
 8 (846) 267-42-94 — Управление Роспотребнадзора;
 8 (846) 260-38-21 — Центр гигиены и эпидемиологии.

️ Понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00; пятница — с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00.

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