Конец сентября в Самарской области будет теплее обычного на 5 градусов

Как сообщили синоптики Приволжского УГМС со ссылкой на данные Гидрометцентра России, в Самарской области третья декада сентября 2026 года будет теплее нормы на 5 градусов.

Погода на неделе, начавшейся 21 сентября 2026 года, будет определяться антициклоном: атмосферное давление повышенное (760-770 мм рт. ст), осадков нет.

Воздух дне 22 сентября прогреется до плюс 27 градусов, 23 и 24 сентября - до плюс 28 градусов. Тепло продержится до конца недели, затем ожидаются кратковременные дожди, которые принесет циклон.

Суточный ход температуры остается большим - ночи остывают до плюс 8-13 градусов. Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, иногда теряя силу и устойчивость, пишет СитиТрафик.