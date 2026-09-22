В Самаре завершается благоустройство двух общественных пространств — готовность объектов составляет 90%

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается благоустройство двух общественных пространств — готовность объектов составляет 90%, началась приёмка отдельных видов работ.

В парке «Воронежские озера» установлен арт-объект «Мостик», обустроены пешеходные дорожки (1,6 тыс. м²), 49 уличных светильников, скамейки, система автополива газонов. Продолжается высадка более тысячи многолетних растений.

В сквере у ДК «Искра» (почти 6 тыс. м²) установлены скамейки и освещение, завершается обустройство тротуаров и монтаж ограждений лестниц. Также отремонтирован подход к библиотекам №29 и №17.

«При приёмке проверяем всё до мелочей — освещение, ровность дорожек, безопасность. Жители соседних домов уже приходят в обновлённые пространства», — подчеркнул заместитель главы города Евгений Владимирский

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Также продолжается благоустройство парка им. Н.А. Щорса — готовность 60%, работы возобновлены после дополнительных инженерно-геологических обследований. Всего в этом году по программе благоустроена 21 дворовая территория.