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В Чапаевске и Жигулевске открылись новые площадки для выполнения норм ГТО

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В Чапаевске и Жигулевске открылись новые площадки для выполнения норм ГТО

В сентябре в Чапаевске и Жигулевске введены в эксплуатацию четыре современные спортивные площадки, соответствующие стандартам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Объекты построены в рамках государственной программы «Спорт России» и региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».

В Жигулевске за счет средств областного бюджета открыты две площадки: в микрорайоне В-1 и в районе Яблоневого оврага у стадиона «Труд». В Чапаевске при поддержке федерального бюджета аналогичные объекты появились на территории школы №8 на улице Советской и школы №22 на улице Крымской.

Все площадки имеют безопасное полимерное покрытие и оборудованы силовыми тренажерами, турниками, брусьями, рукоходами, гимнастическими скамьями, разметкой для прыжка в длину и мишенями для метания. Конструкция объектов позволяет проводить как самостоятельную подготовку, так и официальные испытания ГТО.

«Уверена, что новые объекты будут востребованы населением, в первую очередь молодежью. В 2026 году министерство спорта вводит в эксплуатацию 41 спортивную площадку различного типа. Таким образом мы выполняем задачу, поставленную Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым: сделать занятия физкультурой доступными для всех жителей региона», рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Установка площадок стала знаковым событием как для учащихся, так и для горожан, отметила руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова. Благодаря поддержке министерства спорта Самарской области и инициативе главы городского округа Чапаевск у нас появляются новые спортобъекты. Увеличение их числа напрямую влияет на популяризацию спорта, делая его неотъемлемой частью повседневной жизни жителей нашего города».

Самарская область активно развивает комплекс ГТО. В регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 года в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Новые площадки расширят возможности для тренировок и позволят привлечь к комплексу ГТО дополнительные категории населения.

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