В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Утром во вторник, 22 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил трагичную новость.

«С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в своем канале в МАХ.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

«Им оказывается вся необходимая помощь в наших медучреждениях», — рассказал губернатор.



Последствия атаки ликвидируют экстренные службы, пишет 63.ру.

«Работает оперативный штаб. Продолжается сбор информации», — добавил Вячеслав Федорищев.

Ночная атака беспилотников на Самарскую область 22 сентября привела к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры. Как сообщил мэр Самары Иван Носков, по предварительной информации, повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания, автомобиль.

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в регионе в 01:35. Он действовал до 7:00.