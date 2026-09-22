В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Утром во вторник, 22 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил трагичную новость.
«С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в своем канале в МАХ.
Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
«Им оказывается вся необходимая помощь в наших медучреждениях», — рассказал губернатор.
Последствия атаки ликвидируют экстренные службы, пишет 63.ру.
«Работает оперативный штаб. Продолжается сбор информации», — добавил Вячеслав Федорищев.
Ночная атака беспилотников на Самарскую область 22 сентября привела к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры. Как сообщил мэр Самары Иван Носков, по предварительной информации, повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания, автомобиль.
Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в регионе в 01:35. Он действовал до 7:00.