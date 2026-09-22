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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре

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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре

В сентябре большинство отдыхающих стремится на черноморское побережье - чтобы найти свое место под солнцем бархатного сезона. Но так поступают не все: кого-то привлекают озерные и речные берега.  А еще - города, которые стоят на этих берегах - старые, интересные, обещающие увлекательные экскурсии, интересную кухню, долгие прогулки.  Куда же едут на пресноводные побережья в сентябре?    

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные бронирования,  определил самые популярные направления  для  отдыха на реках и озерах в сентябре 2026 года.  Решили исключить из рейтинга Москву и Санкт-Петербург, хотя они и стоят на речном берегу.  И потому на первом месте Казань, на втором Краснодар, а на третьем - Нижний Новгород.

 Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре:
 

  1. Казань, Татарстан ― 4949 р. / 4 ночи*
  2. Краснодар, Краснодарский край ― 3599 р. / 2 ночи
  3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5099 р. / 3 ночи
  4. Волгоград, Волгоградская область ― 3139 р. / 3 ночи
  5. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4631 р. / 2 ночи
  6. Петрозаводск, Карелия ― 4203 р. / 4 ночи
  7. Ярославль, Ярославская  область ― 3820 р. / 3 ночи
  8. Самара, Самарская  область ― 3133 р. / 5 ночей
  9. Кострома, Костромская область ― 4017 р. / 2 ночи
  10. Сортавала, Карелия ― 6925 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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