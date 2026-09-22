Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре

В сентябре большинство отдыхающих стремится на черноморское побережье - чтобы найти свое место под солнцем бархатного сезона. Но так поступают не все: кого-то привлекают озерные и речные берега. А еще - города, которые стоят на этих берегах - старые, интересные, обещающие увлекательные экскурсии, интересную кухню, долгие прогулки. Куда же едут на пресноводные побережья в сентябре?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные бронирования, определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в сентябре 2026 года. Решили исключить из рейтинга Москву и Санкт-Петербург, хотя они и стоят на речном берегу. И потому на первом месте Казань, на втором Краснодар, а на третьем - Нижний Новгород.



Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в сентябре:



Казань, Татарстан ― 4949 р. / 4 ночи* Краснодар, Краснодарский край ― 3599 р. / 2 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5099 р. / 3 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 3139 р. / 3 ночи Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4631 р. / 2 ночи Петрозаводск, Карелия ― 4203 р. / 4 ночи Ярославль, Ярославская область ― 3820 р. / 3 ночи Самара, Самарская область ― 3133 р. / 5 ночей Кострома, Костромская область ― 4017 р. / 2 ночи Сортавала, Карелия ― 6925 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки