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Жительница Самарской области устроила на своем участке свалку отходов

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Жительница Самарской области устроила на своем участке свалку отходов

Жительница Самарской области устроила на своем участке, предназначенном для сельскохозяйственной деятельности, свалку отходов производства и потребления. В нарушение требований земельного, санитарного и природоохранного законодательства женщина складировала на участке бой строительного кирпича, лом бетонных изделий, асфальтового покрытия и прочий строительный мусор, хотя никакие строительные работы на участке не проводились.
В рамках судебного заседания суд вынес решение обязать владелицу участка убрать мусор. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.
В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должницу в праве выезда за пределы страны и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили владелицу участка исполнить решение суда и ликвидировать несанкционированную свалку строительного мусора со своего участка.

Теги: Судебные приставы

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