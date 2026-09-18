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С жителя Жигулевска взыскали уголовный штраф за поддельные права

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С жителя Жигулевска взыскали уголовный штраф за поддельные права

Житель Самарской области решил не проходить все процедуры получения водительского удостоверения, а получить уже готовое, но поддельное. Для этого он воспользовался услугами неустановленного лица, найденного в даркнете.
Получив документ, мужчина отправился на автомобиле в соседний населенный пункт. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции. и при проверке документов установили, что водительское удостоверение является подделкой.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 60 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства в отношении мужчины были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны. Также должник был предупрежден, что в случае если он и дальше будет избегать исполнения наказания, то оно может быть заменено на иное, более жесткое.
‍Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к полной выплате жителем г. Жигулевска уголовного штрафа.

Теги: Судебные приставы

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